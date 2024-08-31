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Нидерланды передают Украине 28 гусеничных вездеходов Viking Bandvagn S10. ФОТО

Нидерланды решили передать Украине 28 гусеничных машин Viking Bandvagn S10.

Об этом в соцсети Х сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, сообщает Цензор.НЕТ.

Брекельманс подчеркнул, что Украина "крайне нуждается в нашей помощи в борьбе с российским агрессором".

"Сейчас Нидерланды поставляют 28 гусеничных машин Viking. Корпус морской пехоты подготовил для этого украинских военных. Наша поддержка Украины продолжает держать Россию на расстоянии", - говорится в заявлении нидерландского министра.

Нідерланди передають Україні 28 гусеничних всюдиходів Viking Bandvagn S10

В то же время Брекельманс не рассказал, прибыли ли уже в Украину первые Viking Bandvagn S10.

Гусеничные машины Viking Bandvagn S10 состоят из двух частей, соединенных друг с другом. Вес одной такой машины около 11 тонн.Viking Bandvagn S10 может передвигаться по воде со скоростью пешехода.

Нидерланды имеют на вооружении десятки Viking Bandvagn S10, однако в 2021 году страна решила заменить их более современными.

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Автор: 

Нидерланды (1582) помощь (7801) БМП (399)


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Топ комментарии
+25
Нідерланди, і взагалі вся Північна Європа, - найвірніші союзники України.

Bedankt voor je **** en *****.

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31.08.2024 18:30
+8
Щиро дякуємо, друзі.
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31.08.2024 19:03
+7
ОДНОЗНАЧНО!!
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31.08.2024 18:34
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Думаю поліція знайде їм призначення, будуть за ухилянтами ганяти по ораним полям.
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31.08.2024 18:25 Ответить
Тікай!
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31.08.2024 18:44 Ответить
Нідерланди, і взагалі вся Північна Європа, - найвірніші союзники України.

Bedankt voor je **** en *****.

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31.08.2024 18:30 Ответить
ОДНОЗНАЧНО!!
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31.08.2024 18:34 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
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31.08.2024 19:03 Ответить
На білорусь
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31.08.2024 19:41 Ответить
Прикольні всюдиходики, щира подяка за допомогу!
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31.08.2024 19:58 Ответить
Скоро осінь-ці машини "на вагу золота".
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31.08.2024 21:35 Ответить
Спасибо конечно Нидерландам! Таких у нас нет и не было. Правда всё это было делано в эпоху полного отсутствия бпл, дронов. Теперь многое очень надо и срочно менять с учётом указанного. Могли бы и более давать нам и другие страны. Ведь опрокидывается вся система прошлая ведения боя во всех проявлениях и техники боевой тоже. Многое уже абсолютно не годно. Можно и документацию в архив сдавать. А далее выпускать так бред совсем. Догадатся не могут на западе. Или политика тут конечно срабатывает. Нам победить не дадут. Пора идти на взаимо уступки. Может поэтому и не дают. Скорее так.
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31.08.2024 22:07 Ответить
Робимо, робимо! Міністер Оборони у новому Кабінеті наш ліберал-демократ Ruben aBrekmansКоли ЗСУ заши в Курську область у центральній пресі на передовицях були його публікації "Україні терміново потрібні ударні дрони"
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01.09.2024 19:04 Ответить
"Пора идти на взаимо уступки" - это все, что ты хотел сказать на самом деле, так же, козломордый?
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01.09.2024 00:14 Ответить
На таком вездеходе Путин на рыбалку ездит....
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01.09.2024 09:41 Ответить
 
 