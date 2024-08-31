Нидерланды передают Украине 28 гусеничных вездеходов Viking Bandvagn S10. ФОТО
Нидерланды решили передать Украине 28 гусеничных машин Viking Bandvagn S10.
Об этом в соцсети Х сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, сообщает Цензор.НЕТ.
Брекельманс подчеркнул, что Украина "крайне нуждается в нашей помощи в борьбе с российским агрессором".
"Сейчас Нидерланды поставляют 28 гусеничных машин Viking. Корпус морской пехоты подготовил для этого украинских военных. Наша поддержка Украины продолжает держать Россию на расстоянии", - говорится в заявлении нидерландского министра.
В то же время Брекельманс не рассказал, прибыли ли уже в Украину первые Viking Bandvagn S10.
Гусеничные машины Viking Bandvagn S10 состоят из двух частей, соединенных друг с другом. Вес одной такой машины около 11 тонн.Viking Bandvagn S10 может передвигаться по воде со скоростью пешехода.
Нидерланды имеют на вооружении десятки Viking Bandvagn S10, однако в 2021 году страна решила заменить их более современными.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Bedankt voor je **** en *****.