Нидерланды передают Украине 28 гусеничных вездеходов Viking Bandvagn S10. ФОТО

Нидерланды решили передать Украине 28 гусеничных машин Viking Bandvagn S10.

Об этом в соцсети Х сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, сообщает Цензор.НЕТ.

Брекельманс подчеркнул, что Украина "крайне нуждается в нашей помощи в борьбе с российским агрессором".

"Сейчас Нидерланды поставляют 28 гусеничных машин Viking. Корпус морской пехоты подготовил для этого украинских военных. Наша поддержка Украины продолжает держать Россию на расстоянии", - говорится в заявлении нидерландского министра.

В то же время Брекельманс не рассказал, прибыли ли уже в Украину первые Viking Bandvagn S10.

Гусеничные машины Viking Bandvagn S10 состоят из двух частей, соединенных друг с другом. Вес одной такой машины около 11 тонн.Viking Bandvagn S10 может передвигаться по воде со скоростью пешехода.

Нидерланды имеют на вооружении десятки Viking Bandvagn S10, однако в 2021 году страна решила заменить их более современными.

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