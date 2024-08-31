Нідерланди передають Україні 28 гусеничних всюдиходів Viking Bandvagn S10. ФОТО

Нідерланди вирішили передати Україні 28 гусеничних машин Viking Bandvagn S10.

Про це у соцмережі Х повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, повідомляє Цензор.НЕТ.

Брекельманс наголосив, що Україна "вкрай потребує нашої допомоги у боротьбі з російським агресором".

"Зараз Нідерланди постачають 28 гусеничних машин Viking. Корпус морської піхоти підготував для цього українських військових. Наша підтримка України продовжує тримати Росію на відстані", - йдеться у заяві нідерландського міністра.

Водночас Брекельманс не розповів, чи прибули вже до України перші Viking Bandvagn S10.

Гусеничні машини Viking Bandvagn S10 складаються з двох частин, з'єднаних одна з одною. Вага однієї такої машини близько 11 тонн. Viking Bandvagn S10 може пересуватися по воді зі швидкістю пішохода.

Нідерланди мають на озброєнні десятки Viking Bandvagn S10, однак у 2021 році країна вирішила замінити їх на більш сучасні.

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