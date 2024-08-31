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Нідерланди передають Україні 28 гусеничних всюдиходів Viking Bandvagn S10. ФОТО

Нідерланди вирішили передати Україні 28 гусеничних машин Viking Bandvagn S10.

Про це у соцмережі Х повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, повідомляє Цензор.НЕТ.

Брекельманс наголосив, що Україна "вкрай потребує нашої допомоги у боротьбі з російським агресором". 

"Зараз Нідерланди постачають 28 гусеничних машин Viking. Корпус морської піхоти підготував для цього українських військових. Наша підтримка України продовжує тримати Росію на відстані", - йдеться у заяві нідерландського міністра.

Нідерланди передають Україні 28 гусеничних всюдиходів Viking Bandvagn S10

Водночас Брекельманс не розповів, чи прибули вже до України перші Viking Bandvagn S10.

Гусеничні машини Viking Bandvagn S10 складаються з двох частин, з'єднаних одна з одною. Вага однієї такої машини близько 11 тонн. Viking Bandvagn S10 може пересуватися по воді зі швидкістю пішохода.

Нідерланди мають на озброєнні десятки Viking Bandvagn S10, однак у 2021 році країна вирішила замінити їх на більш сучасні.

Читайте також: Міноборони Нідерландів про допомогу Україні: Те, що обіцяли, ми виконуємо

Автор: 

Нідерланди (1566) допомога (8345) БМП (410)


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Топ коментарі
+25
Нідерланди, і взагалі вся Північна Європа, - найвірніші союзники України.

Bedankt voor je **** en *****.

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31.08.2024 18:30
+8
Щиро дякуємо, друзі.
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31.08.2024 19:03
+7
ОДНОЗНАЧНО!!
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31.08.2024 18:34
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Думаю поліція знайде їм призначення, будуть за ухилянтами ганяти по ораним полям.
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31.08.2024 18:25 Відповісти
Тікай!
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31.08.2024 18:44 Відповісти
Нідерланди, і взагалі вся Північна Європа, - найвірніші союзники України.

Bedankt voor je **** en *****.

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31.08.2024 18:30 Відповісти
ОДНОЗНАЧНО!!
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31.08.2024 18:34 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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31.08.2024 19:03 Відповісти
На білорусь
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31.08.2024 19:41 Відповісти
Прикольні всюдиходики, щира подяка за допомогу!
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31.08.2024 19:58 Відповісти
Скоро осінь-ці машини "на вагу золота".
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31.08.2024 21:35 Відповісти
Спасибо конечно Нидерландам! Таких у нас нет и не было. Правда всё это было делано в эпоху полного отсутствия бпл, дронов. Теперь многое очень надо и срочно менять с учётом указанного. Могли бы и более давать нам и другие страны. Ведь опрокидывается вся система прошлая ведения боя во всех проявлениях и техники боевой тоже. Многое уже абсолютно не годно. Можно и документацию в архив сдавать. А далее выпускать так бред совсем. Догадатся не могут на западе. Или политика тут конечно срабатывает. Нам победить не дадут. Пора идти на взаимо уступки. Может поэтому и не дают. Скорее так.
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31.08.2024 22:07 Відповісти
Робимо, робимо! Міністер Оборони у новому Кабінеті наш ліберал-демократ Ruben aBrekmansКоли ЗСУ заши в Курську область у центральній пресі на передовицях були його публікації "Україні терміново потрібні ударні дрони"
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01.09.2024 19:04 Відповісти
"Пора идти на взаимо уступки" - это все, что ты хотел сказать на самом деле, так же, козломордый?
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01.09.2024 00:14 Відповісти
На таком вездеходе Путин на рыбалку ездит....
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01.09.2024 09:41 Відповісти
 
 