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Оккупанты обстреляли 3 громады на Никопольщине в течение дня: пострадали 2 человека. ФОТОрепортаж

1 сентября под ударами россиян оказались Марганецкая, Червоногригорьевская и Покровская громады Никопольского района Днепропетровщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"На этих территориях Никопольщины в течение дня сосредоточили свои атаки российские войска. Били из артиллерии, применили дрон-камикадзе", - рассказал начальник ОВА.

По его словам, в районе разбиты шесть частных домов, полдесятка хозяйственных построек, автомобиль. Повреждены газопровод и электросети.

Из-за пожара выгорело 2,5 га сухой травы. Спасатели укротили огонь.

Напомним, днем 1 сентября 2024 года войска РФ снова обстреляли территорию Никопольщины Днепропетровской области. Два человека получили ранения.

Російські обстріли Нікопольщини 1 вересня
Будівля пошкоджена російським обстрілом

Также смотрите: Войска РФ обстреляли Никопольщину: 2 пострадавших, повреждено промпредприятие и гражданская инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ

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обстрел (27151) Никополь (1021) Днепропетровская область (3948)


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