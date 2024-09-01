Оккупанты обстреляли 3 громады на Никопольщине в течение дня: пострадали 2 человека. ФОТОрепортаж

1 сентября под ударами россиян оказались Марганецкая, Червоногригорьевская и Покровская громады Никопольского района Днепропетровщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"На этих территориях Никопольщины в течение дня сосредоточили свои атаки российские войска. Били из артиллерии, применили дрон-камикадзе", - рассказал начальник ОВА.

По его словам, в районе разбиты шесть частных домов, полдесятка хозяйственных построек, автомобиль. Повреждены газопровод и электросети.

Из-за пожара выгорело 2,5 га сухой травы. Спасатели укротили огонь.

Напомним, днем 1 сентября 2024 года войска РФ снова обстреляли территорию Никопольщины Днепропетровской области. Два человека получили ранения.





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