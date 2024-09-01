Окупанти обстріляли 3 громади на Нікопольщині протягом дня: постараждало 2 людей. ФОТОрепортаж

1 вересня під ударами росіян опинились Марганецька, Червоногригорівська і Покровська громади Нікопольського району Дніпропетровщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"На цих територіях Нікопольщини протягом дня зосередили свої атаки російські війська. Гатили з артилерії, застосували дрон-камікадзе", - розповів начальник ОВА.

За його словами, в районі потрощені шість приватних будинків, півдесятка господарських споруд, автівка. Пошкоджені газогін й електромережі.

Через пожежу вигоріло 2,5 га сухої трави. Рятувальники приборкали вогонь.

Нагадаємо, вдень 1 вересня 2024 року війська РФ знову обстріляли територію Нікопольщини Дніпропетровської області. Двоє людей зазнали поранень.





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