Окупанти обстріляли 3 громади на Нікопольщині протягом дня: постараждало 2 людей. ФОТОрепортаж
1 вересня під ударами росіян опинились Марганецька, Червоногригорівська і Покровська громади Нікопольського району Дніпропетровщини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"На цих територіях Нікопольщини протягом дня зосередили свої атаки російські війська. Гатили з артилерії, застосували дрон-камікадзе", - розповів начальник ОВА.
За його словами, в районі потрощені шість приватних будинків, півдесятка господарських споруд, автівка. Пошкоджені газогін й електромережі.
Через пожежу вигоріло 2,5 га сухої трави. Рятувальники приборкали вогонь.
Нагадаємо, вдень 1 вересня 2024 року війська РФ знову обстріляли територію Нікопольщини Дніпропетровської області. Двоє людей зазнали поранень.
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