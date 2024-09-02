РФ обстреляла Никополь из артиллерии: Пострадали 2 женщины, возник пожар. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупанты ударили по Никополю из артиллерии, в результате чего пострадали 2 женщины.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Состояние 84-летней врачи оценивают как тяжелое. Делают все возможное, чтобы спасти. За медицинской помощью обратилась и 59-летняя жительница", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты выпустили по городу около 5 снарядов. В результате обстрела загорелись двухэтажный частный дом и хозяйственная постройка. Есть и другие разрушения.

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