УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12213 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
588 0

РФ обстріляла Нікополь з артилерії: Постраждали 2 жінки, виникла пожежа. ФОТОрепортаж

Російські окупанти вдарили по Нікополю з артилерії, внаслідок чого постраждали 2 жінки.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Стан 84-річної лікарі оцінюють як тяжкий. Роблять все можливе, аби врятувати. По медичну допомогу звернулася і 59-річна мешканка", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окупанти випустили по місту близько 5 снарядів. Внаслідок обстрілу зайнялися двоповерховий приватний будинок і господарська споруда. Є й інші руйнування.

Читайте: Рашисти б’ють по Дніпровському району Херсону

Росіяни 2 вересня обстріляли Нікополь з артилерії
Росіяни 2 вересня обстріляли Нікополь з артилерії
Росіяни 2 вересня обстріляли Нікополь з артилерії

Автор: 

обстріл (28472) Нікополь (1190) Дніпропетровська область (3721)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 