РФ обстріляла Нікополь з артилерії: Постраждали 2 жінки, виникла пожежа. ФОТОрепортаж
Російські окупанти вдарили по Нікополю з артилерії, внаслідок чого постраждали 2 жінки.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"Стан 84-річної лікарі оцінюють як тяжкий. Роблять все можливе, аби врятувати. По медичну допомогу звернулася і 59-річна мешканка", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що окупанти випустили по місту близько 5 снарядів. Внаслідок обстрілу зайнялися двоповерховий приватний будинок і господарська споруда. Є й інші руйнування.
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