Сутки на Донетчине: РФ била по области 17 раз. 2 человека погибли, 12 ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупационные войска в течение суток обстреляли 3 района Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

Повреждены 3 дома в Курахово, еще 2 - в Ильинке. В Селидово 1 человек погиб и 5 ранены, в Украинске - 1 погибший и 2 раненых. В Белицком Добропольской громады повреждены 16 домов и 2 админздания. В Мирнограде ранен человек. В Покровске ранены 3 человека, повреждены дом и админздание. Обстреляны Марьинская и Гродовская громады.

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Краматорский район

5 домов разрушены в Заречном Лиманской громады. Под огнем окраины Константиновской громады.

Бахмутский район

В Торецке повреждены 2 дома. В Часовоярской громаде повреждены 7 частных домов и промышленное здание.

Российские войска 17 раз за сутки обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуирован 3351 человек, в том числе 303 ребенка.

2 сентября российские войска убили 2 жителей Донетчины: в Селидово и Украинске. Еще 12 человек в области за сутки получили ранения.

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