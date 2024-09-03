Доба на Донеччині: РФ била по області 17 разів. 2 особи загинуло, 12 поранених. ФОТОрепортаж
Російські окупаційні війська протягом доби обстріляли 3 райони Донеччини, внаслідок чого є загиблі та поранені.
Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Покровський район
Пошкоджено 3 будинки в Кураховому, ще 2 - в Іллінці. У Селидовому 1 людина загинула і 5 поранено, в Українську - 1 загиблий і 2 поранених. У Білицькому Добропільської громади пошкоджено 16 будинків і 2 адмінбудівлі. У Мирнограді поранено людину. У Покровську поранено 3 людини, пошкоджено будинок і адмінбудівлю. Обстріляні Мар'їнська і Гродівська громади.
Краматорський район
5 будинків зруйновано у Зарічному Лиманської громади. Під вогнем околиці Костянтинівської громади.
Бахмутський район
У Торецьку пошкоджено 2 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків і промислова будівля.
Російські війська 17 разів протягом доби обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 3351 людину, зокрема 303 дитини.
2 вересня російські війська вбили 2 жителів Донеччини: у Селидовому і Українську. Ще 12 людей в області за добу дістали поранення.
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