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Из-за российского артобстрела Никополя ранена женщина. ФОТОрепортаж

3 сентября в результате артиллерийского обстрела Никополя ранения получила 48-летняя женщина.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

У пострадавшей ссадины и резаная рана. Врачи оказали пострадавшей необходимую помощь. В дальнейшем она будет восстанавливаться дома.

Также в Никополе повреждения есть на коммунальном предприятии. Изуродованы 7 домов местных, 2 хозяйственные постройки, линии электропередач.

"Но больше всего разрушений на одном из рынков. Уничтожены торговые ряды. Разбиты павильоны, складское помещение. По райцентру враг целился и дронами-камикадзе. Их направлял и по Марганецкой громаде. От артиллерийских снарядов страдала Червоногригорьевская. В них без жертв. Атакованные территории обследуют", - рассказал Лысак.

Также читайте: РФ обстреляла Никополь из артиллерии: Пострадали 2 женщины, возник пожар. ФОТОрепортаж

Російські обстріли Нікопольщини 3 вересня

Російські обстріли Нікопольщини 3 вересня
Російські обстріли Нікопольщини 3 вересня
Російські обстріли Нікопольщини 3 вересня

Автор: 

обстрел (27151) Никополь (1021) Днепропетровская область (3948)


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