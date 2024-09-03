Из-за российского артобстрела Никополя ранена женщина. ФОТОрепортаж

3 сентября в результате артиллерийского обстрела Никополя ранения получила 48-летняя женщина.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

У пострадавшей ссадины и резаная рана. Врачи оказали пострадавшей необходимую помощь. В дальнейшем она будет восстанавливаться дома.

Также в Никополе повреждения есть на коммунальном предприятии. Изуродованы 7 домов местных, 2 хозяйственные постройки, линии электропередач.

"Но больше всего разрушений на одном из рынков. Уничтожены торговые ряды. Разбиты павильоны, складское помещение. По райцентру враг целился и дронами-камикадзе. Их направлял и по Марганецкой громаде. От артиллерийских снарядов страдала Червоногригорьевская. В них без жертв. Атакованные территории обследуют", - рассказал Лысак.

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