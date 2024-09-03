Через російський артобстріл Нікополя поранено жінку. ФОТОрепортаж
3 вересня внаслідок артилерійського обстрілу Нікополя поранень зазнала 48-річна жінка.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
У постраждалої садна та різана рана. Лікарі надали потерпілій необхідну допомогу. Надалі вона буде відновлюватися вдома.
Також у Нікополі пошкодження є на комунальному підприємстві. Понівечені 7 осель місцевих, 2 господарські споруди, лінії електропередач.
"Та найбільше руйнувань на одному з ринків. Знищені торговельні ряди. Побиті павільйони, складське приміщення. По райцентру ворог цілив й дронами-камікадзе. Їх скеровував і по Марганецькій громаді. Від артилерійських снарядів потерпала Червоногригорівська. В них без жертв. Атаковані території обстежують", - розповів Лисак.
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