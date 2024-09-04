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Ударом КАБа оккупанты уничтожили дом культуры в Томарино на Херсонщине. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью российские войска нанесли удар КАБом по с. Томарино в Херсонской области.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"Эти руины, что на фото, до недавнего времени были домом культуры в селе Томарино. В полночь российские войска ударили по зданию управляемой авиационной бомбой", - написал он.

Как сообщается, в результате попадания помещение уничтожено. Также там бушевал пожар, который оперативно ликвидировали пожарные.

Также отмечается, что обошлось без пострадавших среди местных жителей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сутки на Херсонщине: В результате обстрелов РФ 3 человека погибли, 5 ранены

Удар по будинку культури в Томариному
Удар по будинку культури в Томариному
Удар по будинку культури в Томариному
Удар по будинку культури в Томариному

Автор: 

обстрел (27165) Херсонская область (4770)


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Це не війна ,війна на полі бою це геноцид українського народу рашиськими варварами ,дивує безпорадність влади чи ви чекаєте що б ворог зруйнував всю Україну головне рейтинг.
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04.09.2024 11:37 Ответить
 
 