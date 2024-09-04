Ударом КАБа оккупанты уничтожили дом культуры в Томарино на Херсонщине. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ночью российские войска нанесли удар КАБом по с. Томарино в Херсонской области.
Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
"Эти руины, что на фото, до недавнего времени были домом культуры в селе Томарино. В полночь российские войска ударили по зданию управляемой авиационной бомбой", - написал он.
Как сообщается, в результате попадания помещение уничтожено. Также там бушевал пожар, который оперативно ликвидировали пожарные.
Также отмечается, что обошлось без пострадавших среди местных жителей.
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володимир омельянов
показать весь комментарий04.09.2024 11:37 Ответить Мне нравится 0
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