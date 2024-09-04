Ударом КАБа окупанти знищили будинок культури у Томариному на Херсонщині. ФОТОрепортаж
Вночі російські війська завдали удару КАБом по с. Томарине в Херсонській області.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
"Ці руїни, що на фото, донедавна були будинком культури у селі Томарине. Опівночі російські війська вдарили по будівлі керованою авіаційною бомбою", - написав він.
Як повідомляється, унаслідок влучання приміщення знищено. Також там вирувала пожежа, яку оперативну ліквідували вогнеборці.
Також зазначається, що минулося без потерпілих серед місцевих жителів.
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володимир омельянов
показати весь коментар04.09.2024 11:37 Відповісти Мені подобається 0
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