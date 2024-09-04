Ударом КАБа окупанти знищили будинок культури у Томариному на Херсонщині. ФОТОрепортаж

Вночі російські війська завдали удару КАБом по с. Томарине в Херсонській області.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Ці руїни, що на фото, донедавна були будинком культури у селі Томарине. Опівночі російські війська вдарили по будівлі керованою авіаційною бомбою", - написав він.



Як повідомляється, унаслідок влучання приміщення знищено. Також там вирувала пожежа, яку оперативну ліквідували вогнеборці.

Також зазначається, що минулося без потерпілих серед місцевих жителів.

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