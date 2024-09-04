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Ударом КАБа окупанти знищили будинок культури у Томариному на Херсонщині. ФОТОрепортаж

Вночі російські війська завдали удару КАБом по с. Томарине в Херсонській області.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Ці руїни, що на фото, донедавна були будинком культури у селі Томарине. Опівночі російські війська вдарили по будівлі керованою авіаційною бомбою", - написав він.

Як повідомляється, унаслідок влучання приміщення знищено. Також там вирувала пожежа, яку оперативну ліквідували вогнеборці.

Також зазначається, що минулося без потерпілих серед місцевих жителів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Херсонщині: Внаслідок обстрілів РФ 3 особи загинули, 5 поранено

Удар по будинку культури в Томариному
Удар по будинку культури в Томариному
Удар по будинку культури в Томариному
Удар по будинку культури в Томариному

Автор: 

обстріл (28486) Херсонська область (5756)


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Це не війна ,війна на полі бою це геноцид українського народу рашиськими варварами ,дивує безпорадність влади чи ви чекаєте що б ворог зруйнував всю Україну головне рейтинг.
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04.09.2024 11:37 Відповісти
 
 