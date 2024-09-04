Украинская военная комендатура обеспечивает соблюдение норм международного гуманитарного права на Курщине. ФОТОрепортаж
Украинская военная комендатура обеспечивает соблюдение норм международного гуманитарного права в Курской области РФ.
Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, на подконтрольной украинским войскам территории РФ остается значительное количество гражданского населения, которое российские власти бросили без средств к существованию: еды, света, воды и газа.
"Поскольку большинство среди них - это люди пожилого возраста и дети, ежедневно представителями гражданско-военного сотрудничества и медиками военной комендатуры проводится осмотр пациентов, а также оказывается вся необходимая медицинская помощь, как непосредственно в городе Суджа, так и в остальных селах Курщины, находящихся под контролем украинских подразделений.
Также, согласно нормам международного гуманитарного права, военная комендатура обеспечивает гражданских продуктами питания и питьевой водой", - говорится в сообщении.
Российская сторона за все это время не создала гуманитарные коридоры и не оказывает никакой помощи своим гражданам.
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Завжди думав, що навпаки.
Нам потрібні буферні держави, які "від свого імені пошлють" ракету у разу будь якої витівки рашистів після війни.
А ще ВСУ відміняє заборону Ютуба і ФБ )))) у нас є почєнькі , переходьте
По-друге, позитивний "осадок" у місцевих лишиться не зважаючи на бетонобійну пропаганду в РФ, він хоч неспішно, але працює.