Украинская военная комендатура обеспечивает соблюдение норм международного гуманитарного права в Курской области РФ.

Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на подконтрольной украинским войскам территории РФ остается значительное количество гражданского населения, которое российские власти бросили без средств к существованию: еды, света, воды и газа.





"Поскольку большинство среди них - это люди пожилого возраста и дети, ежедневно представителями гражданско-военного сотрудничества и медиками военной комендатуры проводится осмотр пациентов, а также оказывается вся необходимая медицинская помощь, как непосредственно в городе Суджа, так и в остальных селах Курщины, находящихся под контролем украинских подразделений.

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Также, согласно нормам международного гуманитарного права, военная комендатура обеспечивает гражданских продуктами питания и питьевой водой", - говорится в сообщении.





Российская сторона за все это время не создала гуманитарные коридоры и не оказывает никакой помощи своим гражданам.

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