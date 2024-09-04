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Новости Фото Война
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Украинская военная комендатура обеспечивает соблюдение норм международного гуманитарного права на Курщине. ФОТОрепортаж

Украинская военная комендатура обеспечивает соблюдение норм международного гуманитарного права в Курской области РФ.

Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на подконтрольной украинским войскам территории РФ остается значительное количество гражданского населения, которое российские власти бросили без средств к существованию: еды, света, воды и газа.

українська комендатура на Курщині
українська комендатура на Курщині

"Поскольку большинство среди них - это люди пожилого возраста и дети, ежедневно представителями гражданско-военного сотрудничества и медиками военной комендатуры проводится осмотр пациентов, а также оказывается вся необходимая медицинская помощь, как непосредственно в городе Суджа, так и в остальных селах Курщины, находящихся под контролем украинских подразделений.

ЗСУ видають гуманітарку на Курщині

Также смотрите: Обзор ротного опорного пункта ВС РФ на Курщине, взятого штурмом 9 украинскими бойцами. ВИДЕО


ЗСУ видають гуманітарку на Курщині

Также, согласно нормам международного гуманитарного права, военная комендатура обеспечивает гражданских продуктами питания и питьевой водой", - говорится в сообщении.

ЗСУ на Курщині видають гуманітарну допомогу
ЗСУ на Курщині видають гуманітарну допомогу

Российская сторона за все это время не создала гуманитарные коридоры и не оказывает никакой помощи своим гражданам.

Смотрите также: В школе российского Курчатова двое оккупантов распивают спиртное рядом с кабинетом "Русского языка и литературы", в котором идет урок. ВИДЕО

Автор: 

гуманитарная помощь (1261) Курск (1098)


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Топ комментарии
+14
Як би себе наші військові не поводили правильно і гуманно, для переважної більшості росіян всі ми, хто вважає себе українцями, є нациками, вбивцями і фашистами. Можна не старатися бути добрими, пропаганда ***** вже зробила свою чорну справу на десятиліття
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04.09.2024 23:33
+8
И во сколько обойдется для бюджета сие мероприятие?Отдельно линию ЛЭП на курщину заводить будем,а то бедных кацапов без электрики оставили?
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05.09.2024 00:06
+7
Одиннародмышибратья.
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04.09.2024 23:33
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Ото картинка... Вату кормлять... Треба хоч для прілічія хоть землю розпушену з лопатою встромленою сфотографувати... Без криміналу, але щоб всі зрозуміли... (Ну там рука нехай ватна стирчить на зовні).
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04.09.2024 23:29 Ответить
Одиннародмышибратья.
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04.09.2024 23:33 Ответить
Так то наш народ, а ви не знали що москалі окупували Україну ще за часів середньовіччя? Різниці між кур'янами та харків'янами майже немає - в селах на суржику балакають, в містах на російській - і 73 відсотки вірять в казки
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04.09.2024 23:38 Ответить
Так то наш народ, а ви не знали що москалі окупували Україну ще за часів середньовіччя?

Завжди думав, що навпаки.
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04.09.2024 23:41 Ответить
Як би себе наші військові не поводили правильно і гуманно, для переважної більшості росіян всі ми, хто вважає себе українцями, є нациками, вбивцями і фашистами. Можна не старатися бути добрими, пропаганда ***** вже зробила свою чорну справу на десятиліття
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04.09.2024 23:33 Ответить
Може побачать людське ставлення, та будуть не проти референдуму ? 😉
Нам потрібні буферні держави, які "від свого імені пошлють" ракету у разу будь якої витівки рашистів після війни.
А ще ВСУ відміняє заборону Ютуба і ФБ )))) у нас є почєнькі , переходьте
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04.09.2024 23:40 Ответить
Да ютю6 эт св9тое 👍👏
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05.09.2024 13:13 Ответить
Навіщо це?
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04.09.2024 23:40 Ответить
Селюкам з кованими парканами роздають книжки і цукерки?
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04.09.2024 23:57 Ответить
Если б раньше,то и картоху выкопали.
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05.09.2024 09:09 Ответить
И во сколько обойдется для бюджета сие мероприятие?Отдельно линию ЛЭП на курщину заводить будем,а то бедных кацапов без электрики оставили?
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05.09.2024 00:06 Ответить
Не хочу бути оригінальним, але муляє одне питання - а нафуя? Щоб що? Показати які ми гуманні, толерантні. Наша гуманність нам коштує тисяч життів людей, дітей. Про матеріальні втрати навіть не хочу говорити. "Ніяке багатство світу не варте сльозинки дитини" - не я сказав.
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05.09.2024 03:59 Ответить
Зачем нам ватники рашистские? На мацковию их, к скрепам. Те, кто не ************ людоед, уже с нами или выехал с *********(если только не шпионить).
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05.09.2024 05:57 Ответить
Донатили на ЗСУ, тепер донатимо ще й на кацапів. Вивезіть їх нахер до сірої зони, нехай чимчикують на ту сторону.
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05.09.2024 06:12 Ответить
По-перше, це робиться не для москалів, а для себе. Бо ми люди, на відміну від кацапів.
По-друге, позитивний "осадок" у місцевих лишиться не зважаючи на бетонобійну пропаганду в РФ, він хоч неспішно, але працює.
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05.09.2024 07:21 Ответить
Браво, хоч один коментар розумний
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05.09.2024 09:27 Ответить
А не простіше дати їм "зелений коридор" і нехай чухають до своєї расеюшки.У ЗСУ справи важливіше ніж займатися витратною гуманітаркою. І взагалі, куди росіянина не цілуй- усюди дупа.
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05.09.2024 12:57 Ответить
 
 