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Українська військова комендатура забезпечує дотримання норм міжнародного гуманітарного права на Курщині. ФОТОрепортаж

Українська військова комендатура забезпечує дотримання норм міжнародного гуманітарного права в Курській області РФ.

Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на підконтрольній українським військам території РФ залишається значна кількість цивільного населення, яке російська влада кинула без засобів для існування: їжі, світла, води та газу.

українська комендатура на Курщині
українська комендатура на Курщині

"Оскільки більшість серед них – це люди літнього віку та діти, щодня представниками цивільно-військового співробітництва та медиками військової комендатури проводиться огляд пацієнтів, а також надається вся необхідна медична допомога, як безпосередньо у місті Суджа, так і в решті сіл Курщини, що знаходяться під контролем українських підрозділів.

ЗСУ видають гуманітарку на Курщині

Читайте також: Половина росіян уважно відстежує ситуацію на Курщині. Найбільше бояться жертв серед цивільних, - опитування "Левада-Центру". ІНФОГРАФІКА


ЗСУ видають гуманітарку на Курщині

Також, згідно норм міжнародного гуманітарного права, військова комендатура забезпечує цивільних продуктами харчування та питною водою", - ідеться у повідомленні.

ЗСУ на Курщині видають гуманітарну допомогу
ЗСУ на Курщині видають гуманітарну допомогу

Російська сторона за весь цей час не створила гуманітарні коридори та не надає жодної допомоги своїм громадянам.

Також читайте: РФ не дає своїм цивільним "зеленого коридору" із Суджі, - ОТУВ "Сіверськ"

Автор: 

гуманітарна допомога (991) Курськ (1123)


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Топ коментарі
+14
Як би себе наші військові не поводили правильно і гуманно, для переважної більшості росіян всі ми, хто вважає себе українцями, є нациками, вбивцями і фашистами. Можна не старатися бути добрими, пропаганда ***** вже зробила свою чорну справу на десятиліття
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04.09.2024 23:33
+8
И во сколько обойдется для бюджета сие мероприятие?Отдельно линию ЛЭП на курщину заводить будем,а то бедных кацапов без электрики оставили?
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05.09.2024 00:06
+7
Одиннародмышибратья.
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04.09.2024 23:33
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Ото картинка... Вату кормлять... Треба хоч для прілічія хоть землю розпушену з лопатою встромленою сфотографувати... Без криміналу, але щоб всі зрозуміли... (Ну там рука нехай ватна стирчить на зовні).
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04.09.2024 23:29 Відповісти
Одиннародмышибратья.
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04.09.2024 23:33 Відповісти
Так то наш народ, а ви не знали що москалі окупували Україну ще за часів середньовіччя? Різниці між кур'янами та харків'янами майже немає - в селах на суржику балакають, в містах на російській - і 73 відсотки вірять в казки
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04.09.2024 23:38 Відповісти
Так то наш народ, а ви не знали що москалі окупували Україну ще за часів середньовіччя?

Завжди думав, що навпаки.
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04.09.2024 23:41 Відповісти
Як би себе наші військові не поводили правильно і гуманно, для переважної більшості росіян всі ми, хто вважає себе українцями, є нациками, вбивцями і фашистами. Можна не старатися бути добрими, пропаганда ***** вже зробила свою чорну справу на десятиліття
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04.09.2024 23:33 Відповісти
Може побачать людське ставлення, та будуть не проти референдуму ? 😉
Нам потрібні буферні держави, які "від свого імені пошлють" ракету у разу будь якої витівки рашистів після війни.
А ще ВСУ відміняє заборону Ютуба і ФБ )))) у нас є почєнькі , переходьте
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04.09.2024 23:40 Відповісти
Да ютю6 эт св9тое 👍👏
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05.09.2024 13:13 Відповісти
Навіщо це?
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04.09.2024 23:40 Відповісти
Селюкам з кованими парканами роздають книжки і цукерки?
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04.09.2024 23:57 Відповісти
Если б раньше,то и картоху выкопали.
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05.09.2024 09:09 Відповісти
И во сколько обойдется для бюджета сие мероприятие?Отдельно линию ЛЭП на курщину заводить будем,а то бедных кацапов без электрики оставили?
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05.09.2024 00:06 Відповісти
Не хочу бути оригінальним, але муляє одне питання - а нафуя? Щоб що? Показати які ми гуманні, толерантні. Наша гуманність нам коштує тисяч життів людей, дітей. Про матеріальні втрати навіть не хочу говорити. "Ніяке багатство світу не варте сльозинки дитини" - не я сказав.
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05.09.2024 03:59 Відповісти
Зачем нам ватники рашистские? На мацковию их, к скрепам. Те, кто не ************ людоед, уже с нами или выехал с *********(если только не шпионить).
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05.09.2024 05:57 Відповісти
Донатили на ЗСУ, тепер донатимо ще й на кацапів. Вивезіть їх нахер до сірої зони, нехай чимчикують на ту сторону.
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05.09.2024 06:12 Відповісти
По-перше, це робиться не для москалів, а для себе. Бо ми люди, на відміну від кацапів.
По-друге, позитивний "осадок" у місцевих лишиться не зважаючи на бетонобійну пропаганду в РФ, він хоч неспішно, але працює.
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05.09.2024 07:21 Відповісти
Браво, хоч один коментар розумний
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05.09.2024 09:27 Відповісти
А не простіше дати їм "зелений коридор" і нехай чухають до своєї расеюшки.У ЗСУ справи важливіше ніж займатися витратною гуманітаркою. І взагалі, куди росіянина не цілуй- усюди дупа.
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05.09.2024 12:57 Відповісти
 
 