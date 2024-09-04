Українська військова комендатура забезпечує дотримання норм міжнародного гуманітарного права на Курщині. ФОТОрепортаж

Українська військова комендатура забезпечує дотримання норм міжнародного гуманітарного права в Курській області РФ.

Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на підконтрольній українським військам території РФ залишається значна кількість цивільного населення, яке російська влада кинула без засобів для існування: їжі, світла, води та газу.





"Оскільки більшість серед них – це люди літнього віку та діти, щодня представниками цивільно-військового співробітництва та медиками військової комендатури проводиться огляд пацієнтів, а також надається вся необхідна медична допомога, як безпосередньо у місті Суджа, так і в решті сіл Курщини, що знаходяться під контролем українських підрозділів.

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Також, згідно норм міжнародного гуманітарного права, військова комендатура забезпечує цивільних продуктами харчування та питною водою", - ідеться у повідомленні.





Російська сторона за весь цей час не створила гуманітарні коридори та не надає жодної допомоги своїм громадянам.

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