На Львовщине спасатели ликвидировали пожар, возникший вследствие вражеской атаки. ВИДЕО+ФОТО

Ночью 6 сентября, в результате падения обломков беспилотника, в с. Каменное Львовского района возник пожар.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Львовской области.

"На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений к месту вызова горело 4 большегрузных автомобиля. В 04:42 пожарные ликвидировали пожар", - говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлекались 32 спасателя и 6 единиц спецтехники.

В ГСЧС отметили, что в результате происшествия травмированных и погибших нет.

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