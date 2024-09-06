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На Львовщине спасатели ликвидировали пожар, возникший вследствие вражеской атаки. ВИДЕО+ФОТО

Ночью 6 сентября, в результате падения обломков беспилотника, в с. Каменное Львовского района возник пожар.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Львовской области.

"На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений к месту вызова горело 4 большегрузных автомобиля. В 04:42 пожарные ликвидировали пожар", - говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлекались 32 спасателя и 6 единиц спецтехники.

В ГСЧС отметили, что в результате происшествия травмированных и погибших нет.

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Пожежа на Львівщині: горіло 4 великовантажних автомобілі.
Пожежа на Львівщині: горіло 4 великовантажних автомобілі.
Пожежа на Львівщині: горіло 4 великовантажних автомобілі.
Пожежа на Львівщині: горіло 4 великовантажних автомобілі.
Пожежа на Львівщині: горіло 4 великовантажних автомобілі.

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обстрел (27312) пожар (5956) Львовская область (2910)


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Добрячі такі "уламки"...
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06.09.2024 09:21 Ответить
По фото відносно "уламків" і наслідків їх падіння відчувається пи..дьож.

Калька з парашки:
в..бух - хлопок, пожежа - задимлення, падіння - від'ємне зростання.
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06.09.2024 09:38 Ответить
Неразорвавшаяся в воздухе боевая часть это тоже обломки, горящий и падающий шахед это тоже обломки. Это говнище и придумано для того, чтобы заставить гореть то, что вроде бы и гореть-то не может, а уж про большегрузы и говорить нечего. Копеечное дерьмо приносит убытков на миллионы.
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07.09.2024 10:26 Ответить
Цензор і не каже, що ракети у Львів летіли через територію Білорусі!

Треба, щоб наші дрони теж над Мінськом покружляли!
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06.09.2024 13:13 Ответить
А Україна має такі ресурси? Дай Боже миші кота з'їсти
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06.09.2024 17:02 Ответить
На декілька дронів - вистачить.

А інакше вигрібати завали по типу Львова - краще?
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06.09.2024 20:18 Ответить
"Сьогодні вночі, внаслідок падіння уламків безпілотника, в с. Муроване Львівського району відбулась пожежа." Именно так сказано в сводке ГСЧС Львовщины в 07:54 6 сентября 2024.
Вот страница села https://ru.wikipedia.org/wiki/Мурованое_(Львовский_район)
ЦЕНЗОР НЕТ ошибся, перепутав его с селом Каменное, оно тоже во Львовской области, но в Стрыйском районе. Вот его страница https://ru.wikipedia.org/wiki/Каменное_(Львовская_область)
Так что в сообщении ГСЧС имеется в виду село Мурованое, что в переводе на русский означает Каменное, но топонимика не переводится, а лишь заменяется на близкое по звучанию, например, Львив - Львов. Точно так же Бурштынская ТЭС это именно Бурштынская, а не Янтарная и т.д.
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07.09.2024 10:45 Ответить
 
 