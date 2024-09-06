На Львовщине спасатели ликвидировали пожар, возникший вследствие вражеской атаки. ВИДЕО+ФОТО
Ночью 6 сентября, в результате падения обломков беспилотника, в с. Каменное Львовского района возник пожар.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Львовской области.
"На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений к месту вызова горело 4 большегрузных автомобиля. В 04:42 пожарные ликвидировали пожар", - говорится в сообщении.
К ликвидации пожара привлекались 32 спасателя и 6 единиц спецтехники.
В ГСЧС отметили, что в результате происшествия травмированных и погибших нет.
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Калька з парашки:
в..бух - хлопок, пожежа - задимлення, падіння - від'ємне зростання.
Треба, щоб наші дрони теж над Мінськом покружляли!
А інакше вигрібати завали по типу Львова - краще?
Вот страница села https://ru.wikipedia.org/wiki/Мурованое_(Львовский_район)
ЦЕНЗОР НЕТ ошибся, перепутав его с селом Каменное, оно тоже во Львовской области, но в Стрыйском районе. Вот его страница https://ru.wikipedia.org/wiki/Каменное_(Львовская_область)
Так что в сообщении ГСЧС имеется в виду село Мурованое, что в переводе на русский означает Каменное, но топонимика не переводится, а лишь заменяется на близкое по звучанию, например, Львив - Львов. Точно так же Бурштынская ТЭС это именно Бурштынская, а не Янтарная и т.д.