На Львівщині рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок ворожої атаки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Вночі 6 вересня, внаслідок падіння уламків безпілотника, в с. Муроване Львівського району виникла пожежа.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ДСНС Львівської області.
"На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця виклику горіло 4 великовантажних автомобілі. О 04:42 вогнеборці ліквідували пожежу", - йдеться в повідомленні.
До ліквідації пожежі залучались 32 рятувальники та 6 одиниць спецтехніки.
У ДСНС зазначили, що внаслідок події травмованих та загиблих немає.
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Калька з парашки:
в..бух - хлопок, пожежа - задимлення, падіння - від'ємне зростання.
Треба, щоб наші дрони теж над Мінськом покружляли!
А інакше вигрібати завали по типу Львова - краще?
Вот страница села https://ru.wikipedia.org/wiki/Мурованое_(Львовский_район)
ЦЕНЗОР НЕТ ошибся, перепутав его с селом Каменное, оно тоже во Львовской области, но в Стрыйском районе. Вот его страница https://ru.wikipedia.org/wiki/Каменное_(Львовская_область)
Так что в сообщении ГСЧС имеется в виду село Мурованое, что в переводе на русский означает Каменное, но топонимика не переводится, а лишь заменяется на близкое по звучанию, например, Львив - Львов. Точно так же Бурштынская ТЭС это именно Бурштынская, а не Янтарная и т.д.