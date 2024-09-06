На Львівщині рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок ворожої атаки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вночі 6 вересня, внаслідок падіння уламків безпілотника, в с. Муроване Львівського району виникла пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ДСНС Львівської області.

"На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця виклику горіло 4 великовантажних автомобілі. О 04:42 вогнеборці ліквідували пожежу", - йдеться в повідомленні.

До ліквідації пожежі залучались 32 рятувальники та 6 одиниць спецтехніки.

У ДСНС зазначили, що внаслідок події травмованих та загиблих немає.

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