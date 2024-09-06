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На Львівщині рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок ворожої атаки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вночі 6 вересня, внаслідок падіння уламків безпілотника, в с. Муроване Львівського району виникла пожежа. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ДСНС Львівської області.

"На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця виклику горіло 4 великовантажних автомобілі. О 04:42 вогнеборці ліквідували пожежу", - йдеться в повідомленні.

До ліквідації пожежі залучались 32 рятувальники та 6 одиниць спецтехніки.

У ДСНС зазначили, що внаслідок події травмованих та загиблих немає.

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Пожежа на Львівщині: горіло 4 великовантажних автомобілі.
Пожежа на Львівщині: горіло 4 великовантажних автомобілі.
Пожежа на Львівщині: горіло 4 великовантажних автомобілі.
Пожежа на Львівщині: горіло 4 великовантажних автомобілі.
Пожежа на Львівщині: горіло 4 великовантажних автомобілі.

Автор: 

обстріл (28633) пожежа (4337) Львівська область (2434)


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Добрячі такі "уламки"...
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06.09.2024 09:21 Відповісти
По фото відносно "уламків" і наслідків їх падіння відчувається пи..дьож.

Калька з парашки:
в..бух - хлопок, пожежа - задимлення, падіння - від'ємне зростання.
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06.09.2024 09:38 Відповісти
Неразорвавшаяся в воздухе боевая часть это тоже обломки, горящий и падающий шахед это тоже обломки. Это говнище и придумано для того, чтобы заставить гореть то, что вроде бы и гореть-то не может, а уж про большегрузы и говорить нечего. Копеечное дерьмо приносит убытков на миллионы.
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07.09.2024 10:26 Відповісти
Цензор і не каже, що ракети у Львів летіли через територію Білорусі!

Треба, щоб наші дрони теж над Мінськом покружляли!
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06.09.2024 13:13 Відповісти
А Україна має такі ресурси? Дай Боже миші кота з'їсти
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06.09.2024 17:02 Відповісти
На декілька дронів - вистачить.

А інакше вигрібати завали по типу Львова - краще?
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06.09.2024 20:18 Відповісти
"Сьогодні вночі, внаслідок падіння уламків безпілотника, в с. Муроване Львівського району відбулась пожежа." Именно так сказано в сводке ГСЧС Львовщины в 07:54 6 сентября 2024.
Вот страница села https://ru.wikipedia.org/wiki/Мурованое_(Львовский_район)
ЦЕНЗОР НЕТ ошибся, перепутав его с селом Каменное, оно тоже во Львовской области, но в Стрыйском районе. Вот его страница https://ru.wikipedia.org/wiki/Каменное_(Львовская_область)
Так что в сообщении ГСЧС имеется в виду село Мурованое, что в переводе на русский означает Каменное, но топонимика не переводится, а лишь заменяется на близкое по звучанию, например, Львив - Львов. Точно так же Бурштынская ТЭС это именно Бурштынская, а не Янтарная и т.д.
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07.09.2024 10:45 Відповісти
 
 