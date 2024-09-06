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В Киев прибыл заместитель госсекретаря США Ричард Верма. ФОТО

В пятницу, 6 сентября, в Киев прибыл заместитель госсекретаря США, и.о. спецпредставителя США по вопросам экономического восстановления Украины Ричард Верма.

Об этом в соцсети Х сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что американский чиновник планирует обсудить с представителями частного сектора поддержку США по экономическому восстановлению Украины.

До Києва прибув заступник держсекретаря США Річард Верма

"Рада приветствовать Ричарда Верму снова в Киеве! Вместе с представителями частного сектора Aon, Jacobs и Day&Zimmerman Ричард Верма здесь, чтобы обсудить поддержку США по экономическому восстановлению Украины", - написала посол Бринк.

Напомним, что ранее стало известно, что выполнять полномочия специального представителя США по восстановлению Украины после увольнения с этой должности Пенни Прицкер будет заместитель госсекретаря по вопросам управления и ресурсов Ричард Верма.

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Автор: 

визит (3088) Госдепартамент США (1841) США (26815)


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Топ комментарии
+4
Гірчичників привіз для урядовців.
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06.09.2024 16:25
+4
Зараз розпочнеться.... !!! Попкорн готовимо....
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06.09.2024 16:25
+2
Буде мудохати завгоспа ,Вова вчасно змився.
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06.09.2024 16:29
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Гірчичників привіз для урядовців.
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06.09.2024 16:25 Ответить
Зараз розпочнеться.... !!! Попкорн готовимо....
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06.09.2024 16:25 Ответить
Буде мудохати завгоспа ,Вова вчасно змився.
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06.09.2024 16:29 Ответить
І шо???
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06.09.2024 16:39 Ответить
українцям варто готовитися до чергової порції американської брехні і обіцянок
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06.09.2024 17:44 Ответить
І що ти там робиш , в тій "брехливій " Америці ? Ааа , оо , отож !
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06.09.2024 19:11 Ответить
якщо "парасолька від якогось татка" зможе пояснити яке відношення має правда про американську брехню і обіцянки для України і її народу.тоді я запитую теж-"а цій "татовій парасольці" також "какая разница" допомагають Україні і її народу ділом,а чи лицемірно допомагають Україні і її народу, починаючи з Будапештської афери обманом???Ааа , оо , отож !
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06.09.2024 21:45 Ответить
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06.09.2024 21:51 Ответить
Спочатку почитай той меморандум , а потім звинувачуй захід .
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06.09.2024 21:53 Ответить
4. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради
Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги
Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної
зброї ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_098 995_098 ), що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо
Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з
використанням ядерної зброї.- під "татову парасольку"
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06.09.2024 21:58 Ответить
Дурень, Тата , то ім'я . Ну якщо ти то не знаєш , то інше тобі не дійде.
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06.09.2024 22:08 Ответить
чого крутиш світом .?Суть ,може на себе причепити яку хочеш фамілію,Не важливо ."розумниця" під яким покривало ,чи то соусом ,будеш ховати свою не дружню до України і її народу суть.Не дружня суть ,в часі війни,є суть ворогів України .
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07.09.2024 09:36 Ответить
Що за маячня ?
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07.09.2024 10:04 Ответить
це не маячня , а реальність .Куйло , свою невидиму антиукраїнську суть , на протязі кількох десятиріч прикривав ось цією ковдрою,покривалом ,а чи то маскувальною сіткою ?? - "ми же єдіноврот,братья і нікода нє будет войни с рабсєї .протів нашіх братєв украінцев". закінчили
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07.09.2024 10:12 Ответить
 
 