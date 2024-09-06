В Киев прибыл заместитель госсекретаря США Ричард Верма. ФОТО
В пятницу, 6 сентября, в Киев прибыл заместитель госсекретаря США, и.о. спецпредставителя США по вопросам экономического восстановления Украины Ричард Верма.
Об этом в соцсети Х сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что американский чиновник планирует обсудить с представителями частного сектора поддержку США по экономическому восстановлению Украины.
"Рада приветствовать Ричарда Верму снова в Киеве! Вместе с представителями частного сектора Aon, Jacobs и Day&Zimmerman Ричард Верма здесь, чтобы обсудить поддержку США по экономическому восстановлению Украины", - написала посол Бринк.
Напомним, что ранее стало известно, что выполнять полномочия специального представителя США по восстановлению Украины после увольнения с этой должности Пенни Прицкер будет заместитель госсекретаря по вопросам управления и ресурсов Ричард Верма.
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