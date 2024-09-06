До Києва прибув заступник держсекретаря США Річард Верма. ФОТО
У п'ятницю, 6 вересня, до Києва прибув заступник держсекретаря США, в.о. спецпредставника США з питань економічного відновлення України Річард Верма.
Про це у соцмережі Х повідомила посол США в України Бріджит Брінк, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що американський посадовець планує обговорити із представниками приватного сектору підтримку США щодо економічного відновлення України.
"Рада вітати Річарда Верму знову в Києві! Разом із представниками приватного сектору Aon, Jacobs та Day&Zimmerman Річард Верма тут, щоб обговорити підтримку США щодо економічного відновлення України", - написала посол Брінк.
Нагадаємо, що раніше стало відомо, що виконувати повноваження спеціального представника США з відновлення України після звільнення з цієї посади Пенні Пріцкер буде заступник держсекретаря з питань управління та ресурсів Річард Верма.
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