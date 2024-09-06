УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9697 відвідувачів онлайн
Новини Фото
2 251 14

До Києва прибув заступник держсекретаря США Річард Верма. ФОТО

У п'ятницю, 6 вересня, до Києва прибув заступник держсекретаря США, в.о. спецпредставника США з питань економічного відновлення України Річард Верма.

Про це у соцмережі Х повідомила посол США в України Бріджит Брінк, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що американський посадовець планує обговорити із представниками приватного сектору підтримку США щодо економічного відновлення України.

До Києва прибув заступник держсекретаря США Річард Верма

"Рада вітати Річарда Верму знову в Києві! Разом із представниками приватного сектору Aon, Jacobs та Day&Zimmerman Річард Верма тут, щоб обговорити підтримку США щодо економічного відновлення України", - написала посол Брінк.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що виконувати повноваження спеціального представника США з відновлення України після звільнення з цієї посади Пенні Пріцкер буде заступник держсекретаря з питань управління та ресурсів Річард Верма.

Читайте також: Байден оголосить про новий пакет військової допомоги США для України на $250 млн, - Остін

Автор: 

візит (1591) Держдепартамент США (1639) США (23024)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
Гірчичників привіз для урядовців.
показати весь коментар
06.09.2024 16:25
+4
Зараз розпочнеться.... !!! Попкорн готовимо....
показати весь коментар
06.09.2024 16:25
+2
Буде мудохати завгоспа ,Вова вчасно змився.
показати весь коментар
06.09.2024 16:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гірчичників привіз для урядовців.
показати весь коментар
06.09.2024 16:25 Відповісти
Зараз розпочнеться.... !!! Попкорн готовимо....
показати весь коментар
06.09.2024 16:25 Відповісти
Буде мудохати завгоспа ,Вова вчасно змився.
показати весь коментар
06.09.2024 16:29 Відповісти
І шо???
показати весь коментар
06.09.2024 16:39 Відповісти
українцям варто готовитися до чергової порції американської брехні і обіцянок
показати весь коментар
06.09.2024 17:44 Відповісти
І що ти там робиш , в тій "брехливій " Америці ? Ааа , оо , отож !
показати весь коментар
06.09.2024 19:11 Відповісти
якщо "парасолька від якогось татка" зможе пояснити яке відношення має правда про американську брехню і обіцянки для України і її народу.тоді я запитую теж-"а цій "татовій парасольці" також "какая разница" допомагають Україні і її народу ділом,а чи лицемірно допомагають Україні і її народу, починаючи з Будапештської афери обманом???Ааа , оо , отож !
показати весь коментар
06.09.2024 21:45 Відповісти
показати весь коментар
06.09.2024 21:51 Відповісти
Спочатку почитай той меморандум , а потім звинувачуй захід .
показати весь коментар
06.09.2024 21:53 Відповісти
4. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради
Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги
Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної
зброї ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_098 995_098 ), що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо
Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з
використанням ядерної зброї.- під "татову парасольку"
показати весь коментар
06.09.2024 21:58 Відповісти
Дурень, Тата , то ім'я . Ну якщо ти то не знаєш , то інше тобі не дійде.
показати весь коментар
06.09.2024 22:08 Відповісти
чого крутиш світом .?Суть ,може на себе причепити яку хочеш фамілію,Не важливо ."розумниця" під яким покривало ,чи то соусом ,будеш ховати свою не дружню до України і її народу суть.Не дружня суть ,в часі війни,є суть ворогів України .
показати весь коментар
07.09.2024 09:36 Відповісти
Що за маячня ?
показати весь коментар
07.09.2024 10:04 Відповісти
це не маячня , а реальність .Куйло , свою невидиму антиукраїнську суть , на протязі кількох десятиріч прикривав ось цією ковдрою,покривалом ,а чи то маскувальною сіткою ?? - "ми же єдіноврот,братья і нікода нє будет войни с рабсєї .протів нашіх братєв украінцев". закінчили
показати весь коментар
07.09.2024 10:12 Відповісти
 
 