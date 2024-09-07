12-летнего мальчика, мама которого умерла, удалось вернуть с ВОТ. ФОТО

С временно оккупированной территории удалось вернуть 12-летнего мальчика. Его мама умерла и оккупанты решили отправить парня в интернат.

Об этом сообщили в Минреинтеграции, передает Цензор.НЕТ.



Как отмечается, в Минреинтеграции обратилась женщина с просьбой помочь эвакуировать ее племянника Кирилла с временно оккупированной территории. С начала полномасштабного вторжения он вместе с мамой проживал на оккупированной территории. Когда она умерла, оккупанты решили отправить парня в интернат.

Также смотрите: Двух пожилых женщин вернули из оккупации на подконтрольную Украине территорию. ФОТО

Возвращением мальчика занимались представители Минреинтеграции вместе с Общественным союзом "Украинская сеть за права ребенка". Они помогли с оформлением необходимых документов и организовали безопасное возвращение.

Сейчас Кирилл находится на подконтрольной правительству Украины территории вместе с тетей и в безопасности.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Двух маломобильных женщин вернули из оккупации на подконтрольную Украине территорию. ФОТО