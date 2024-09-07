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12-летнего мальчика, мама которого умерла, удалось вернуть с ВОТ. ФОТО

С временно оккупированной территории удалось вернуть 12-летнего мальчика. Его мама умерла и оккупанты решили отправить парня в интернат.

Об этом сообщили в Минреинтеграции, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в Минреинтеграции обратилась женщина с просьбой помочь эвакуировать ее племянника Кирилла с временно оккупированной территории. С начала полномасштабного вторжения он вместе с мамой проживал на оккупированной территории. Когда она умерла, оккупанты решили отправить парня в интернат.

З окупації повернули 12-річного хлопчика

Также смотрите: Двух пожилых женщин вернули из оккупации на подконтрольную Украине территорию. ФОТО

Возвращением мальчика занимались представители Минреинтеграции вместе с Общественным союзом "Украинская сеть за права ребенка". Они помогли с оформлением необходимых документов и организовали безопасное возвращение.

Сейчас Кирилл находится на подконтрольной правительству Украины территории вместе с тетей и в безопасности.

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дети (6516) возврат (219) Министерство реинтеграции (278)


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Слава Богу
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07.09.2024 21:53 Ответить
Мама не стара. Від чого померла? Оккупанти вбили ?
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07.09.2024 21:55 Ответить
Люди помирають не тільки від зброї. Може зїла прострочену рибу чи машина збила.
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07.09.2024 22:13 Ответить
Слава Богу що тітка забила в дзвони і дитину витягли з кацапських таборів.

Треба було обміняти на верещук всіх дітей яких вона здала в перші дні навали
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07.09.2024 23:07 Ответить
На тимчасово окупованих територіях півдня російські загарбники зганяють українських дітей на перегляд пропагандистського кіно.
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08.09.2024 07:38 Ответить
 
 