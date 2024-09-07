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12-річного хлопчика, мама якого померла, вдалося повернути з ТОТ. ФОТО

З тимчасово окупованої території вдалося повернути 12-річного хлопчика. Його мама померла й окупанти вирішили відправити хлопця в інтернат.

Про це повідомили в Мінреінтеграції, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, до Мінреінтеграції звернулася жінка з проханням допомогти евакуювати її племінника Кирила з тимчасово окупованої території. Від початку повномасштабного вторгнення він разом із мамою проживав на окупованій території. Коли вона померла, окупанти вирішили відправити хлопця в інтернат.

З окупації повернули 12-річного хлопчика

Також дивіться: Дві літні жінки повернули з окупації на підконтрольну Україні територію. ФОТО

Поверненням хлопчика займалися представники Мінреінтеграції разом із Громадською спілкою "Українська мережа за права дитини". Вони допомогли з оформленням необхідних документів та організували безпечне повернення.

Нині Кирило перебуває на підконтрольній уряду України території разом із тіткою та в безпеці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дві маломобільні жінки повернули з окупації на підконтрольну Україні територію. ФОТО

Автор: 

діти (5089) повернення (237) Міністерство реінтеграції (500)


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Слава Богу
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07.09.2024 21:53 Відповісти
Мама не стара. Від чого померла? Оккупанти вбили ?
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07.09.2024 21:55 Відповісти
Люди помирають не тільки від зброї. Може зїла прострочену рибу чи машина збила.
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07.09.2024 22:13 Відповісти
Слава Богу що тітка забила в дзвони і дитину витягли з кацапських таборів.

Треба було обміняти на верещук всіх дітей яких вона здала в перші дні навали
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07.09.2024 23:07 Відповісти
На тимчасово окупованих територіях півдня російські загарбники зганяють українських дітей на перегляд пропагандистського кіно.
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08.09.2024 07:38 Відповісти
 
 