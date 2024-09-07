12-річного хлопчика, мама якого померла, вдалося повернути з ТОТ. ФОТО
З тимчасово окупованої території вдалося повернути 12-річного хлопчика. Його мама померла й окупанти вирішили відправити хлопця в інтернат.
Про це повідомили в Мінреінтеграції, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, до Мінреінтеграції звернулася жінка з проханням допомогти евакуювати її племінника Кирила з тимчасово окупованої території. Від початку повномасштабного вторгнення він разом із мамою проживав на окупованій території. Коли вона померла, окупанти вирішили відправити хлопця в інтернат.
Поверненням хлопчика займалися представники Мінреінтеграції разом із Громадською спілкою "Українська мережа за права дитини". Вони допомогли з оформленням необхідних документів та організували безпечне повернення.
Нині Кирило перебуває на підконтрольній уряду України території разом із тіткою та в безпеці.
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