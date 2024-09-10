Рашисты за минувшие сутки били по 15 населенным пунктам Запорожской области. В Днепропетровской области под ударом оказалась Никопольщина. ФОТО

В течение суток оккупанты 314 раз били по 15 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По информации начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова, 15 авиаударов россияне нанесли по Степногорску, Каменскому, Лобковому, Орехову, Новоандреевке, Новоданиловке и Белогорью.

Кроме того, почти 150 БПЛА различной модификации оккупанты задействовали для атак по Гуляйполю, Новоандреевке Новоданиловке, Работино, Малой Токмачке, Малиновке и Полтавке.

Также враг из РСЗО обстрелял Орехов и Новоданиловку и нанес 147 артобстрелов по территории Приморского, Гуляйполя, Зализнычного, Новоандреевки, Староукраинки, Новоданиловки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки и Полтавки.

С вечера 9 сентября враг не прекращал обстрелы Никопольщины, сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Пол десятка артснарядов выпустил по Червоногригорьевской и Марганецкой громадах.

"В одном из населенных пунктов произошло возгорание. Горел сухостой. Огонь спасатели потушили. Повреждена хозяйственная постройка. В Марганецкой громаде есть разрушения из-за обстрела, который произошел ранее. Туда враг направил дрон-камикадзе, чем вызвал возгорание. Пожар укротили. Уничтожена хозяйственная постройка и поврежден частный дом", - говорится в сообщении.

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