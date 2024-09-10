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Рашисти минулої доби били по 15 населених пунктах Запорізької області. На Дніпропетровщині під ударом опинилась Нікопольщина. ФОТО

Впродовж доби окупанти 314 разів били по 15 населених пунктах Запорізької області

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За інформацією начальника Запорізької ОВА Івана Федорова,  15 авіаударів росіяни завдали по Степногірську, Кам'янському, Лобковому, Оріхову, Новоандріївці, Новоданилівці та Білогір'ю.

Крім того, майже 150 БпЛА різної модифікації окупанти задіяли для атак по Гуляйполю, Новоандріївці Новоданилівці, Роботиному, Малій Токмачці, Малинівці та Полтавці.

Наслідки російських обстрілів

Також ворог з РСЗВ обстріляв  Оріхів та Новоданилівку  та завдав 147 артобстрілів по території Приморського, Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Староукраїнки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Полтавки.

З вечора 9 вересня ворог не припиняв обстрілів Нікопольщини, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Пів десятка артснарядів випустив по Червоногригорівській та Марганецькій громадах.

"В одному з населених пунктів сталося займання. Горів сухостій. Вогонь надзвичайники загасили. Пошкоджена господарська споруда. У Марганецькій громаді є руйнування через обстріл, який стався раніше. Туди ворог скерував дрон-камікадзе, чим спричинив займання. Його приборкали. Знищена господарська споруда та понівечений приватний будинок", - йдеться в повідомленні.

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Дніпропетровщина 10 вересня
Дніпропетровщина 10 вересня

Автор: 

обстріл (28486) Запорізька область (3608) Дніпропетровська область (3726)


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