Двое саперов подорвались на боеприпасе на Сумщине: один погиб, - ГСЧС. ФОТО
В результате детонации снаряда в Сумской области погиб сапер ГСЧС из Днепропетровской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Отмечается, что погиб сапер-водитель, еще один сапер получил ранения. Он госпитализирован в больницу.
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Владтмир Пометун
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Сергій Малецький
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Pawlo Kit
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