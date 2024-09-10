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Двое саперов подорвались на боеприпасе на Сумщине: один погиб, - ГСЧС. ФОТО

В результате детонации снаряда в Сумской области погиб сапер ГСЧС из Днепропетровской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Отмечается, что погиб сапер-водитель, еще один сапер получил ранения. Он госпитализирован в больницу.

Сапери ДСНС

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Автор: 

Сумская область (3133) ГСЧС (4971) сапер (135)


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Героям Слава.
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10.09.2024 19:38 Ответить
Ось і наступила та рокова помилка . Героям Слава .
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10.09.2024 20:01 Ответить
Чому досі не ви використовують на складних ділянках зрадників або полонених?
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11.09.2024 07:54 Ответить
 
 