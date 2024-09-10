Двое саперов подорвались на боеприпасе на Сумщине: один погиб, - ГСЧС. ФОТО

В результате детонации снаряда в Сумской области погиб сапер ГСЧС из Днепропетровской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Отмечается, что погиб сапер-водитель, еще один сапер получил ранения. Он госпитализирован в больницу.

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