Двоє саперів підірвались на боєприпасі на Сумщині: один загинув, - ДСНС. ФОТО
Внаслідок детонації снаряда в Сумській області загинув сапер ДСНС з Дніпропетровщини.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
Зазначається, що загинув сапер-водій, ще один сапер отримав поранення. Його госпіталізовано до лікарні.
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Владтмир Пометун
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Сергій Малецький
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Pawlo Kit
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