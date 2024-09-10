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Двоє саперів підірвались на боєприпасі на Сумщині: один загинув, - ДСНС. ФОТО

Внаслідок детонації снаряда в Сумській області загинув сапер ДСНС з Дніпропетровщини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Зазначається, що загинув сапер-водій, ще один сапер отримав поранення. Його госпіталізовано до лікарні.

Сапери ДСНС

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Автор: 

Сумська область (3681) ДСНС (5110) сапер (194)


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Героям Слава.
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10.09.2024 19:38 Відповісти
Ось і наступила та рокова помилка . Героям Слава .
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10.09.2024 20:01 Відповісти
Чому досі не ви використовують на складних ділянках зрадників або полонених?
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11.09.2024 07:54 Відповісти
 
 