Двоє саперів підірвались на боєприпасі на Сумщині: один загинув, - ДСНС. ФОТО

Внаслідок детонації снаряда в Сумській області загинув сапер ДСНС з Дніпропетровщини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Зазначається, що загинув сапер-водій, ще один сапер отримав поранення. Його госпіталізовано до лікарні.

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