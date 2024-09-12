Рашисты с утра обстреляли Томину Балку, Станислав, Новодмитровку на Херсонщине, есть пострадавшие. ФОТОрепортаж

Утром российские захватчики атаковали Томину Балку, Станислав и Новодмитровку Херсонской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Херсонской ОВА.

В результате "прилета" по Томиной Балке 51-летний мужчина получил взрывную травму и контузию. Он на месте получил необходимую медпомощь.

Вражеским огнем разбиты крыша, стены, двери и окна, а также хозяйственные постройки.









В Станиславе из-за вражеского обстрела пострадала 76-летняя женщина, которая находилась на улице. Она получила взрывную травму, повреждение таза, ранение живота, а также травматическую ампутацию ноги. Пострадавшую доставили в больницу.

Также россияне ударили дроном по Новодмитровке. В результате сброса взрывчатки с дрона 54-летний мужчина получил взрывную травму, осколочное ранение кисти, а также травматическую ампутацию голени.

Бригада "скорой" доставила пострадавшего в больницу в тяжелом состоянии. Медики борются за его жизнь.

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