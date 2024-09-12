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Рашисти з ранку обстріляли Томину Балку, Станіслав, Новодмитрівку на Херсонщині, є постраждалі. ФОТОрепортаж

Зранку російські загарбники атакували Томину Балку, Станіслав та Новодмитрівку Херсонської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Херсонській ОДА.

Внаслідок "прильоту" по Томиній Балці 51-річний чоловік дістав вибухову травму і контузію.  Він на місці отримав необхідну меддопомогу.

Ворожим вогнем потрощено дах, стіни, двері та вікна, а також господарчі споруди.

Обстріл Томиної Балки 12 вересня
Обстріл Томиної Балки 12 вересня
Обстріл Томиної Балки 12 вересня
Обстріл Томиної Балки 12 вересня

У Станіславі  через ворожий обстріл постраждала 76-річна жінка, яка перебувала на вулиці. Вона дістала вибухову травму, пошкодження тазу, поранення живота, а також травматичну ампутацію ноги. Постраждалу доставили до лікарні.

Також росіяни вдарили дроном по Новодмитрівці. Внаслідок скидання вибухівки з дрона 54-річний чоловік дістав вибухову травму, уламкове поранення кисті, а також травматичну ампутацію гомілки.

Бригада "швидкої" доставила потерпілого до лікарні у тяжкому стані. Медики борються за його життя.

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Автор: 

обстріл (28596) Херсонська область (5776)


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