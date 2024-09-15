Последствия вражеской ракетной атаки на Одесский район, где погибла супружеская пара. ФОТОрепортаж
14 сентября вечером российские войска атаковали ракетами прилегающий к Одессе район, в результате чего были повреждены объекты гражданской инфраструктуры - несколько жилых домов и хозяйственных построек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Жертвы российского обстрела
Из-за вражеского обстрела погибли два человека - супруги, 1962 и 1958 г.р. Еще одна женщина, 1959 г.р., госпитализирована с осколочными ранениями.
Полицейские задокументировали последствия вражеской атаки.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что оккупанты нанесли ракетный удар по Одесскому району: Погибли супруги, ранена женщина.
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