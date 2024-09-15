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Последствия вражеской ракетной атаки на Одесский район, где погибла супружеская пара. ФОТОрепортаж

14 сентября вечером российские войска атаковали ракетами прилегающий к Одессе район, в результате чего были повреждены объекты гражданской инфраструктуры - несколько жилых домов и хозяйственных построек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Жертвы российского обстрела

Из-за вражеского обстрела погибли два человека - супруги, 1962 и 1958 г.р. Еще одна женщина, 1959 г.р., госпитализирована с осколочными ранениями.

Также смотрите: Оккупанты нанесли ракетный удар по Одесскому району: Погибла супружеская пара, ранена женщина. ФОТО

Полицейские задокументировали последствия вражеской атаки.

наслідки ворожої атаки по Одеському району
наслідки ворожої атаки по Одеському району
наслідки ворожої атаки по Одеському району

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что оккупанты нанесли ракетный удар по Одесскому району: Погибли супруги, ранена женщина.

Автор: 

Одесса (7898) Одесская область (3588)


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