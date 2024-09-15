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Наслідки ворожої ракетної атаки на Одеський район, де загинуло подружжя. ФОТОрепортаж

14 вересня ввечері російські війська атакували ракетами прилеглий до Одеси район, унаслідок чого було пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури - декілька житлових будинків та господарських споруд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Жертви російського обстрілу

Через ворожий обстріл загинули дві людини - подружжя, 1962 та 1958 р.н. Ще одна жінка, 1959 р.н., госпіталізована з осколковими пораненнями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака дронами на Одещину: є руйнування та пошкодження у 2 районах. ФОТОрепортаж

Поліцейські задокументували наслідки ворожої атаки.

наслідки ворожої атаки по Одеському району
наслідки ворожої атаки по Одеському району
наслідки ворожої атаки по Одеському району

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що окупанти завдали ракетного удару по Одеському району: Загинуло подружжя, поранено жінку.

Автор: 

Одеса (5473) Одеська область (3237)


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