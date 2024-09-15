Наслідки ворожої ракетної атаки на Одеський район, де загинуло подружжя. ФОТОрепортаж

14 вересня ввечері російські війська атакували ракетами прилеглий до Одеси район, унаслідок чого було пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури - декілька житлових будинків та господарських споруд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Жертви російського обстрілу

Через ворожий обстріл загинули дві людини - подружжя, 1962 та 1958 р.н. Ще одна жінка, 1959 р.н., госпіталізована з осколковими пораненнями.

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Поліцейські задокументували наслідки ворожої атаки.







Раніше Цензор.НЕТ інформував, що окупанти завдали ракетного удару по Одеському району: Загинуло подружжя, поранено жінку.