Наслідки ворожої ракетної атаки на Одеський район, де загинуло подружжя. ФОТОрепортаж
14 вересня ввечері російські війська атакували ракетами прилеглий до Одеси район, унаслідок чого було пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури - декілька житлових будинків та господарських споруд.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Жертви російського обстрілу
Через ворожий обстріл загинули дві людини - подружжя, 1962 та 1958 р.н. Ще одна жінка, 1959 р.н., госпіталізована з осколковими пораненнями.
Поліцейські задокументували наслідки ворожої атаки.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що окупанти завдали ракетного удару по Одеському району: Загинуло подружжя, поранено жінку.
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