Сутки в Донецкой области: враг за сутки 21 раз обстрелял населенные пункты, погиб один житель, еще семеро получили ранения. ФОТОрепортаж
Российские захватчики за прошедшие сутки обстреляли населенные пункты Покровского, Краматорского и Бахмутского районов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.
Покровский район
В Курахово повреждены 12 частных домов. В Мирнограде повреждено админздание. В Покровске 1 человек погиб и 3 ранены, повреждены 3 инфраструктурных объекта и хозяйственное сооружение. В Новоэкономичном Гродовской громады повреждено 15 домов.
Краматорский район
В Лимане повреждены 2 админздания и нежилое помещение. В Николаевке ранены 3 человека, повреждены 11 многоэтажек, магазин и 2 админздания. В Клебан-Быке Ильиновской громады повреждены 2 объекта.
Бахмутский район
В Северске разрушено 10 домов, повреждены еще 4. В Часовоярской громаде есть раненые, повреждены 10 частных домов, многоэтажка и промышленное здание.
Всего за сутки россияне 21 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 423 человека, в том числе 98 детей.
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