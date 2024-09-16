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Доба на Донеччині: ворог за добу 21 раз обстріляв населені пункти, загинув один мешканець, ще семеро дістали поранення. ФОТОрепортаж

Російські загарбники минулої доби обстріляли населені пункти Покровського, Краматорського  та Бахмутського районів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район

У Кураховому пошкоджено 12 приватних будинків. У Мирнограді пошкоджено адмінбудівлю. У Покровську 1 людина загинула і 3 поранено, пошкоджено 3 інфраструктурні об'єкти та господарчу споруду. В Новоекономічному Гродівської громади пошкоджено 15 будинків.

Краматорський район

У Лимані пошкоджено 2 адмінбудівлі та нежитлове приміщення. У Миколаївці поранено 3 людини, пошкоджено 11 багатоповерхівок, крамницю і 2 адмінбудівлі. У Клебан-Бику Іллінівської громади пошкоджено 2 об'єкти.

Бахмутський район

У Сіверську зруйновано 10 будинків, пошкоджено ще 4. У Часовоярській громаді поранено , пошкоджені 10 приватних будинків, багатоповерхівка і промислова будівля.

Всього за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 423 людини, у тому числі 98 дітей.

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Окупанти 21 раз обстріляли Донецьку область
Окупанти 21 раз обстріляли Донецьку область
Окупанти 21 раз обстріляли Донецьку область
Окупанти 21 раз обстріляли Донецьку область

Автор: 

обстріл (28700) Донецька область (8586)


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