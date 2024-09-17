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Оккупанты обстреляли Богодухов и Подолы на Харьковщине, два человека ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

16 сентября российские войска обстреляли город Богодухов и село Подолы в Харьковской области.

Об этом информирует Харьковская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

Правоохранители сообщают, что 16 сентября около 16:45 вооруженные силы РФ нанесли авиаудары по г. Богодухов. Повреждены помещения, техника сельскохозяйственного предприятия и по меньшей мере 25 жилых домов и хозяйственных построек. 50-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс. По предварительным данным, враг нанес удары по городу тремя КАБ-250.

Наслідки російських обстрілів Харківщини

Ориентировочно в 17:00 захватчики обстреляли с. Подолы Купянского района: ранения получил 63-летний мужчина. Повреждены частные домовладения.

Внаслідок російського удару по Харківщині виникла пожежа

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Ранее Цензор.НЕТ писал, что войска РФ ударили по Купянску и Петропавловке на Харьковщине, есть погибший и раненые.

Смотрите: Над Харьковщиной уничтожен редкий российский разведывательный БПЛА "Тахион". ВИДЕО

Автор: 

обстрел (27379) Харьковщина (5577)


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