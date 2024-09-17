Оккупанты обстреляли Богодухов и Подолы на Харьковщине, два человека ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

16 сентября российские войска обстреляли город Богодухов и село Подолы в Харьковской области.

Об этом информирует Харьковская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

Правоохранители сообщают, что 16 сентября около 16:45 вооруженные силы РФ нанесли авиаудары по г. Богодухов. Повреждены помещения, техника сельскохозяйственного предприятия и по меньшей мере 25 жилых домов и хозяйственных построек. 50-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс. По предварительным данным, враг нанес удары по городу тремя КАБ-250.

Ориентировочно в 17:00 захватчики обстреляли с. Подолы Купянского района: ранения получил 63-летний мужчина. Повреждены частные домовладения.

Ранее Цензор.НЕТ писал, что войска РФ ударили по Купянску и Петропавловке на Харьковщине, есть погибший и раненые.

Смотрите: Над Харьковщиной уничтожен редкий российский разведывательный БПЛА "Тахион". ВИДЕО