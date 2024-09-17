Окупанти обстріляли Богодухів та Подоли на Харківщині, двоє людей поранені. ФОТОрепортаж

16 вересня російські війська обстріляли місто Богодухів та село Подоли в Харківській області.

Про це інформує Харківська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

Правоохоронці повідомляють, що 16 вересня близько 16:45 збройні сили РФ завдали авіаудари по м. Богодухів. Пошкоджено приміщення, техніку сільськогосподарського підприємства та щонайменше 25 житлових будинків і господарчих будівель. 50-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. За попередніми даними, ворог завдав удари по місту трьома КАБ-250.

Орієнтовно о 17:00 загарбники обстріляли с. Подоли Купʼянського району: поранення отримав 63-річний чоловік. Пошкоджено приватні домоволодіння.

Раніше Цензор.НЕТ писав, що війська РФ ударили по Куп’янську і Петропавлівці на Харківщині, є загиблий та поранені.

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