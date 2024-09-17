Проломили череп: российский пропагандист и военный преступник Коробов ликвидирован в Белгороде, - ГУР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
15 сентября 2024 года в городе Белгород в России сломали череп российскому пропагандисту Коробову Александру по прозвищу "Краб" - от нанесенных травм соучастник военных преступлений и кремлевского геноцида украинского народа умер.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.
Кто такой пропагандист "Краб"?
Как отмечается, пропагандист работал на канале "Россия 1", возглавлял его белгородский пункт. Горячо восхвалял военных преступников из российской армии в эфире программ Скабеевой. Также создавал продукты для ресурса Минобороны РФ - телеканала "Звезда", и неоднократно получал за это награды от кремлевского диктатора.
По данным ГУР, родом "краб" был из города Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края РФ. Фактически жил в Белгороде. Периодически наведывался в Москву за инструкциями.
"В погоне за признанием и рублями от кремлевских хозяев постоянно выполнял грязную работу вдали от родных мест - например, на оккупированных территориях Украины, в частности в Донецкой и Луганской областях. Пропагандист не только готовил лживые материалы о войне, но и лично участвовал в совершении тяжких военных преступлений против Украины. ГУР МО Украины напоминает - за каждое военное преступление будет справедливое возмездие", - говорится в сообщении.
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PS. скловатою нехай буде земля
От якби ********** грохнути... Але фсо бдить, тому мрії, мрії...
Справді якийсь поц, про якого ми почули тільки завдяки його смерті.
Це не соловей, боброєдка, ************. То був би удар відчутний.
Місце подохлого вже зайняв один з численних зєт-кореспондентів.
Про подію і подохлого геть забудуть вже завтра.
Є більш смачні цілі. Наприклад, члени екіпажів "стратегів". Або інженери-ракетчики.
на момент вбивства (10.07.23) - заступник начальника міськвідділу краснодару з мобілізаційної роботи
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02pBEL7hre2maBY9wAN9C8acff6R25gh3M8WkK51WeCmW6CC8rkZvwK671MKHt64hnl&id=100069042885845&*****=0&eav=AfaJ9YYLVujfhOUx6FvRKgrKMA3IZqI23fASN3SnB8CRR6S-wJ04G3fSEFOEyzCwxkk&_rdr
Праламілі чєріп, праламілі чєріп.
Ай-йя-йя-йя-йя-я
Сукі праламілі.
Головне управління диверсій.
А воєнною розвідкою хтось займається,чи кожна в/ч має свою?