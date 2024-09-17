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Проломили череп: российский пропагандист и военный преступник Коробов ликвидирован в Белгороде, - ГУР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

15 сентября 2024 года в городе Белгород в России сломали череп российскому пропагандисту Коробову Александру по прозвищу "Краб" - от нанесенных травм соучастник военных преступлений и кремлевского геноцида украинского народа умер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Кто такой пропагандист "Краб"?

Как отмечается, пропагандист работал на канале "Россия 1", возглавлял его белгородский пункт. Горячо восхвалял военных преступников из российской армии в эфире программ Скабеевой. Также создавал продукты для ресурса Минобороны РФ - телеканала "Звезда", и неоднократно получал за это награды от кремлевского диктатора.

По данным ГУР, родом "краб" был из города Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края РФ. Фактически жил в Белгороде. Периодически наведывался в Москву за инструкциями.

"В погоне за признанием и рублями от кремлевских хозяев постоянно выполнял грязную работу вдали от родных мест - например, на оккупированных территориях Украины, в частности в Донецкой и Луганской областях. Пропагандист не только готовил лживые материалы о войне, но и лично участвовал в совершении тяжких военных преступлений против Украины. ГУР МО Украины напоминает - за каждое военное преступление будет справедливое возмездие", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Разорванные тела российских пехотинцев валяются в посадке. ВИДЕО 18+

Ліквідували пропагандиста Краба
Ліквідували пропагандиста Краба
Ліквідували пропагандиста Краба

Автор: 

ликвидация (3604) пропаганда (3685) Белгород (454) ГУР (442)


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Топ комментарии
+47
**********, Кіселю, Солов'їному лайну, Боброєдці, Кєосаяну тощо приготуватись )))
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17.09.2024 09:04
+28
яке прикре самогубство.
PS. скловатою нехай буде земля
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17.09.2024 09:06
+24
Проломили череп - а там порожньо)))
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17.09.2024 09:11
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**********, Кіселю, Солов'їному лайну, Боброєдці, Кєосаяну тощо приготуватись )))
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17.09.2024 09:04 Ответить
Погиб в жуткіи драці? - як там Піддубнии - я вже и за упокои свічечку поставив а він вижив - так нізя робити
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17.09.2024 09:05 Ответить
путін краб
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17.09.2024 09:05 Ответить
яке прикре самогубство.
PS. скловатою нехай буде земля
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17.09.2024 09:06 Ответить
Дуже дрібна рибка, отряд нє замєтіт потєрі бойца.
От якби ********** грохнути... Але фсо бдить, тому мрії, мрії...
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17.09.2024 09:06 Ответить
дрібна теж смачна
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17.09.2024 09:09 Ответить
Дешева рибка - погана юшка.
Справді якийсь поц, про якого ми почули тільки завдяки його смерті.
Це не соловей, боброєдка, ************. То був би удар відчутний.
Місце подохлого вже зайняв один з численних зєт-кореспондентів.
Про подію і подохлого геть забудуть вже завтра.
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17.09.2024 09:11 Ответить
то нехай гуляє?
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17.09.2024 09:13 Ответить
Піддавати ризику наших спеців на ворожій території заради такого сміття - це все одно що відправляти їх з прапором на Кінбурнську косу.
Є більш смачні цілі. Наприклад, члени екіпажів "стратегів". Або інженери-ракетчики.
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17.09.2024 09:15 Ответить
Екіпажі-вбивці переважно мешкають в специфічних населених пунктах, там де не те що кожен кожного знає, а всі друг дружку перетрахали та перепіздили по кілька разів - дуже важко підібратися.
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17.09.2024 09:32 Ответить
Не завжди. Якогось лєтуна грохнули під час пробіжки біля житлового комплексу в досить великому місті.
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17.09.2024 09:33 Ответить
Згоден.
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17.09.2024 09:40 Ответить
командир підводного човна краснодар ржицький вбитий у краснодарі під час ранкової пробіжки
на момент вбивства (10.07.23) - заступник начальника міськвідділу краснодару з мобілізаційної роботи
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17.09.2024 09:55 Ответить
Командир ПЧ - теж не рядовий чижик.
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17.09.2024 10:04 Ответить
ця падла командувала пч, з якого 14.07.22 нанесли удар "калібрами" по Вінниці. Внаслідок атаки по місту загинули 27 людей, у т.ч. троє дітей.
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17.09.2024 10:11 Ответить
то був не літун, а флотський капдва, колишній капітан "Алроси", який вже вийшов на пенсію, і підробляв у міському відділі по мобілізації, тому і вдалось до нього підібратись, а до дійсного комсостава флота чи тим більш пілотів хєр підбирешься, тому правий, це дуже ризиковано.
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17.09.2024 10:04 Ответить
Та начебто і пілотів теж вбивали в тилу. Щось таке пам'ятаю.
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17.09.2024 10:05 Ответить
03.02.24 у місті енґельс розстріляли командира екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95 ― майора стєґачьова олєґа сєрґєєвіча.


https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02pBEL7hre2maBY9wAN9C8acff6R25gh3M8WkK51WeCmW6CC8rkZvwK671MKHt64hnl&id=100069042885845&*****=0&eav=AfaJ9YYLVujfhOUx6FvRKgrKMA3IZqI23fASN3SnB8CRR6S-wJ04G3fSEFOEyzCwxkk&_rdr
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17.09.2024 10:17 Ответить
Походу воно, спасибі.
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17.09.2024 10:18 Ответить
о, дякую, а то згадував-згадував....
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17.09.2024 10:21 Ответить
ні, я такого не пам'ятаю. Зазвичай вони живуть у досить закритих містечках, а коли вибираються назовні, то досить обережні.
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17.09.2024 10:19 Ответить
Вище вже написали.
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17.09.2024 10:26 Ответить
та да, ьачив.
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17.09.2024 10:28 Ответить
Не захищайте зло. Тим більш в образі військового злочинця!
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17.09.2024 10:24 Ответить
Дуже сумніваюсь що це робота наших спеців. А що ГУР балакає- так це є робота по дезі. Буданов підтвердить ввечері.
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17.09.2024 11:43 Ответить
Вами названих треба підловлювати коли вони виїзджають у відпустку десь з росії. Там і топить їх на тайських пляжах. Чи може виштовхувати з оглядового майданчика на Христі в Бразилії. Чи в Ніагарський водопад. Я серьозно. Ця сволота як їздила так і продовжує їздити по світу. Тож і потрібно десь там їх і прикінчувати. Бо в Москві їх не достати.
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17.09.2024 10:57 Ответить
На московії теж можна, але набагато ризикованіше.
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17.09.2024 11:00 Ответить
Побільше б таких новин про кацапських пропагандонів.
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17.09.2024 09:07 Ответить
Проломили череп - а там порожньо)))
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17.09.2024 09:11 Ответить
проломили череп, а там гімно!!!
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17.09.2024 10:43 Ответить
Так буває з баранами, які не тренують лоб і роги ударами у нові ворота. 😊 Йому треба було тренувати макітру разом з п'яними кацаподесантниками у їхніх забавах, які містять розбивання головами цегли і розбивання об голови пляшок.
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17.09.2024 09:11 Ответить
все по скрепному як вони *******
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17.09.2024 09:12 Ответить
Мені здається ГУР не повинно таким займатися. А якщо вони теж у відповідь почнуть вбивати журналістів?
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17.09.2024 09:12 Ответить
а якщо пукін нападе?
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17.09.2024 09:14 Ответить
Просто ГУР повинен не щоки надувати на подібній шелупоні а списувати все на битовуху. Мочкануть солов'я чи кіселя-тоді можна трохи і пишатися.
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17.09.2024 09:23 Ответить
поперше це не ГУР, він сам упав невдало, що хіба не бачиш на фото. А журналістів кацапи і так багато вбили.
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17.09.2024 16:12 Ответить
знову буданга
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17.09.2024 09:13 Ответить
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17.09.2024 09:16 Ответить
Україна має багато роботи по ліквідації орківських вбивць.
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17.09.2024 09:21 Ответить
Там череп соловйова вже давно проситься.. якщо враховують побажання фанів, то можна цій гниді теж першочергово здоровʼя поправити
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17.09.2024 09:26 Ответить
уважаемому цензору правильней писать-очередная *************** свинособака сдохла!
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17.09.2024 09:34 Ответить
Порівняв фото, відео. Взагалі не схожі. Особливо на руки та зап'ястя подивіться.
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17.09.2024 09:36 Ответить
ну так, і татуювання на спині вбитого нема.
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17.09.2024 10:10 Ответить
погоняло "краб" . а ви його не хороніть а по старому морському звичаю віддайте крабам на пам'ять . Краби вони трупоїди .
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17.09.2024 09:37 Ответить
Ізнасілували до чи після?
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17.09.2024 09:53 Ответить
Ай-йя-йя-йя-йя-я
Праламілі чєріп, праламілі чєріп.
Ай-йя-йя-йя-йя-я
Сукі праламілі.
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17.09.2024 10:04 Ответить
камні з неба??
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17.09.2024 10:07 Ответить
цих сук нищити потрібно не менше ніж комбатантів, бо саме вони серуть в голови дебілам кацапським. МОЛОДЦІ ХЛОПЦІ НАШІ. Вбивайте цю плісняву!
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17.09.2024 10:30 Ответить
мінус одна пропагандонська мразина !! солов"ёву скабеевій приготуватися!!
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17.09.2024 10:32 Ответить
Молодці. Тільки не поспішайте так зі звітами. Почекаємо. Головне результат.
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17.09.2024 10:45 Ответить
ГУД,а не ГУР.
Головне управління диверсій.
А воєнною розвідкою хтось займається,чи кожна в/ч має свою?
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17.09.2024 11:00 Ответить
На краба хтось наступив ногою.
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17.09.2024 13:14 Ответить
За гроші в раше можна кого хочеш замовити..
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17.09.2024 17:27 Ответить
 
 