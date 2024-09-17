Проломили череп: российский пропагандист и военный преступник Коробов ликвидирован в Белгороде, - ГУР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

15 сентября 2024 года в городе Белгород в России сломали череп российскому пропагандисту Коробову Александру по прозвищу "Краб" - от нанесенных травм соучастник военных преступлений и кремлевского геноцида украинского народа умер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Кто такой пропагандист "Краб"?

Как отмечается, пропагандист работал на канале "Россия 1", возглавлял его белгородский пункт. Горячо восхвалял военных преступников из российской армии в эфире программ Скабеевой. Также создавал продукты для ресурса Минобороны РФ - телеканала "Звезда", и неоднократно получал за это награды от кремлевского диктатора.

По данным ГУР, родом "краб" был из города Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края РФ. Фактически жил в Белгороде. Периодически наведывался в Москву за инструкциями.

"В погоне за признанием и рублями от кремлевских хозяев постоянно выполнял грязную работу вдали от родных мест - например, на оккупированных территориях Украины, в частности в Донецкой и Луганской областях. Пропагандист не только готовил лживые материалы о войне, но и лично участвовал в совершении тяжких военных преступлений против Украины. ГУР МО Украины напоминает - за каждое военное преступление будет справедливое возмездие", - говорится в сообщении.

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