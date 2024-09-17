Проломили череп: російський пропагандист та воєнний злочинець Коробов ліквідований у Бєлгороді, - ГУР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
15 вересня 2024 року в місті Бєлгород в Росії зламали череп російському пропагандисту Коробову Олександру на прізвисько "Краб" - від завданих травм співучасник воєнних злочинів та кремлівського геноциду українського народу помер.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.
Хто такий пропагандист "Краб"?
Як зазначається, пропагандист працював на каналі "Россія 1", очолював його бєлгородський пункт. Палко вихваляв воєнних злочинців з російської армії в ефірі програм Скабєєвої. Також створював продукти для ресурсу Міноборони РФ - телеканалу "Звєзда", та неодноразово отримував за це нагороди від кремлівського диктатора.
За даними ГУР, родом "краб" був із міста Комсомольск-на-Амурі Хабаровского краю РФ. Фактично жив у Бєлгороді. Періодично навідувався до Москви за інструкціями.
"У гонитві за визнанням та рублями від кремлівських господарів постійно виконував брудну роботу геть далеко від рідних місць - наприклад, на окупованих територіях України, зокрема в Донецькій та Луганській областях. Пропагандист не лише готував брехливі матеріали про війну, а й особисто брав участь у скоєнні тяжких воєнних злочинів проти України. ГУР МО України нагадує - за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата", - йдеться у повідомленні.
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PS. скловатою нехай буде земля
От якби ********** грохнути... Але фсо бдить, тому мрії, мрії...
Справді якийсь поц, про якого ми почули тільки завдяки його смерті.
Це не соловей, боброєдка, ************. То був би удар відчутний.
Місце подохлого вже зайняв один з численних зєт-кореспондентів.
Про подію і подохлого геть забудуть вже завтра.
Є більш смачні цілі. Наприклад, члени екіпажів "стратегів". Або інженери-ракетчики.
на момент вбивства (10.07.23) - заступник начальника міськвідділу краснодару з мобілізаційної роботи
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02pBEL7hre2maBY9wAN9C8acff6R25gh3M8WkK51WeCmW6CC8rkZvwK671MKHt64hnl&id=100069042885845&*****=0&eav=AfaJ9YYLVujfhOUx6FvRKgrKMA3IZqI23fASN3SnB8CRR6S-wJ04G3fSEFOEyzCwxkk&_rdr
Праламілі чєріп, праламілі чєріп.
Ай-йя-йя-йя-йя-я
Сукі праламілі.
Головне управління диверсій.
А воєнною розвідкою хтось займається,чи кожна в/ч має свою?