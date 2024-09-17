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Проломили череп: російський пропагандист та воєнний злочинець Коробов ліквідований у Бєлгороді, - ГУР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

15 вересня 2024 року в місті Бєлгород в Росії зламали череп російському пропагандисту Коробову Олександру на прізвисько "Краб" - від завданих травм співучасник воєнних злочинів та кремлівського геноциду українського народу помер.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

Хто такий пропагандист "Краб"?

Як зазначається, пропагандист працював на каналі "Россія 1", очолював його бєлгородський пункт. Палко вихваляв воєнних злочинців з російської армії в ефірі програм Скабєєвої. Також створював продукти для ресурсу Міноборони РФ - телеканалу "Звєзда", та неодноразово отримував за це нагороди від кремлівського диктатора.

За даними ГУР, родом "краб" був із міста Комсомольск-на-Амурі Хабаровского краю РФ. Фактично жив у Бєлгороді. Періодично навідувався до Москви за інструкціями.

"У гонитві за визнанням та рублями від кремлівських господарів постійно виконував брудну роботу геть далеко від рідних місць - наприклад, на окупованих територіях України, зокрема в Донецькій та Луганській областях. Пропагандист не лише готував брехливі матеріали про війну, а й особисто брав участь у скоєнні тяжких воєнних злочинів проти України. ГУР МО України нагадує - за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата", - йдеться у повідомленні.

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Ліквідували пропагандиста Краба
Ліквідували пропагандиста Краба
Ліквідували пропагандиста Краба

Автор: 

ліквідація (3926) пропаганда (2802) Бєлгород (504) ГУР (504)


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Топ коментарі
+47
**********, Кіселю, Солов'їному лайну, Боброєдці, Кєосаяну тощо приготуватись )))
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17.09.2024 09:04
+28
яке прикре самогубство.
PS. скловатою нехай буде земля
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17.09.2024 09:06
+24
Проломили череп - а там порожньо)))
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17.09.2024 09:11
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**********, Кіселю, Солов'їному лайну, Боброєдці, Кєосаяну тощо приготуватись )))
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17.09.2024 09:04 Відповісти
Погиб в жуткіи драці? - як там Піддубнии - я вже и за упокои свічечку поставив а він вижив - так нізя робити
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17.09.2024 09:05 Відповісти
путін краб
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17.09.2024 09:05 Відповісти
яке прикре самогубство.
PS. скловатою нехай буде земля
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17.09.2024 09:06 Відповісти
Дуже дрібна рибка, отряд нє замєтіт потєрі бойца.
От якби ********** грохнути... Але фсо бдить, тому мрії, мрії...
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17.09.2024 09:06 Відповісти
дрібна теж смачна
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17.09.2024 09:09 Відповісти
Дешева рибка - погана юшка.
Справді якийсь поц, про якого ми почули тільки завдяки його смерті.
Це не соловей, боброєдка, ************. То був би удар відчутний.
Місце подохлого вже зайняв один з численних зєт-кореспондентів.
Про подію і подохлого геть забудуть вже завтра.
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17.09.2024 09:11 Відповісти
то нехай гуляє?
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17.09.2024 09:13 Відповісти
Піддавати ризику наших спеців на ворожій території заради такого сміття - це все одно що відправляти їх з прапором на Кінбурнську косу.
Є більш смачні цілі. Наприклад, члени екіпажів "стратегів". Або інженери-ракетчики.
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17.09.2024 09:15 Відповісти
Екіпажі-вбивці переважно мешкають в специфічних населених пунктах, там де не те що кожен кожного знає, а всі друг дружку перетрахали та перепіздили по кілька разів - дуже важко підібратися.
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17.09.2024 09:32 Відповісти
Не завжди. Якогось лєтуна грохнули під час пробіжки біля житлового комплексу в досить великому місті.
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17.09.2024 09:33 Відповісти
Згоден.
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17.09.2024 09:40 Відповісти
командир підводного човна краснодар ржицький вбитий у краснодарі під час ранкової пробіжки
на момент вбивства (10.07.23) - заступник начальника міськвідділу краснодару з мобілізаційної роботи
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17.09.2024 09:55 Відповісти
Командир ПЧ - теж не рядовий чижик.
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17.09.2024 10:04 Відповісти
ця падла командувала пч, з якого 14.07.22 нанесли удар "калібрами" по Вінниці. Внаслідок атаки по місту загинули 27 людей, у т.ч. троє дітей.
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17.09.2024 10:11 Відповісти
то був не літун, а флотський капдва, колишній капітан "Алроси", який вже вийшов на пенсію, і підробляв у міському відділі по мобілізації, тому і вдалось до нього підібратись, а до дійсного комсостава флота чи тим більш пілотів хєр підбирешься, тому правий, це дуже ризиковано.
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17.09.2024 10:04 Відповісти
Та начебто і пілотів теж вбивали в тилу. Щось таке пам'ятаю.
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17.09.2024 10:05 Відповісти
03.02.24 у місті енґельс розстріляли командира екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95 ― майора стєґачьова олєґа сєрґєєвіча.


https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02pBEL7hre2maBY9wAN9C8acff6R25gh3M8WkK51WeCmW6CC8rkZvwK671MKHt64hnl&id=100069042885845&*****=0&eav=AfaJ9YYLVujfhOUx6FvRKgrKMA3IZqI23fASN3SnB8CRR6S-wJ04G3fSEFOEyzCwxkk&_rdr
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17.09.2024 10:17 Відповісти
Походу воно, спасибі.
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17.09.2024 10:18 Відповісти
о, дякую, а то згадував-згадував....
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17.09.2024 10:21 Відповісти
ні, я такого не пам'ятаю. Зазвичай вони живуть у досить закритих містечках, а коли вибираються назовні, то досить обережні.
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17.09.2024 10:19 Відповісти
Вище вже написали.
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17.09.2024 10:26 Відповісти
та да, ьачив.
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17.09.2024 10:28 Відповісти
Не захищайте зло. Тим більш в образі військового злочинця!
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17.09.2024 10:24 Відповісти
Дуже сумніваюсь що це робота наших спеців. А що ГУР балакає- так це є робота по дезі. Буданов підтвердить ввечері.
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17.09.2024 11:43 Відповісти
Вами названих треба підловлювати коли вони виїзджають у відпустку десь з росії. Там і топить їх на тайських пляжах. Чи може виштовхувати з оглядового майданчика на Христі в Бразилії. Чи в Ніагарський водопад. Я серьозно. Ця сволота як їздила так і продовжує їздити по світу. Тож і потрібно десь там їх і прикінчувати. Бо в Москві їх не достати.
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17.09.2024 10:57 Відповісти
На московії теж можна, але набагато ризикованіше.
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17.09.2024 11:00 Відповісти
Побільше б таких новин про кацапських пропагандонів.
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17.09.2024 09:07 Відповісти
Проломили череп - а там порожньо)))
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17.09.2024 09:11 Відповісти
проломили череп, а там гімно!!!
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17.09.2024 10:43 Відповісти
Так буває з баранами, які не тренують лоб і роги ударами у нові ворота. 😊 Йому треба було тренувати макітру разом з п'яними кацаподесантниками у їхніх забавах, які містять розбивання головами цегли і розбивання об голови пляшок.
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17.09.2024 09:11 Відповісти
все по скрепному як вони *******
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17.09.2024 09:12 Відповісти
Мені здається ГУР не повинно таким займатися. А якщо вони теж у відповідь почнуть вбивати журналістів?
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17.09.2024 09:12 Відповісти
а якщо пукін нападе?
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17.09.2024 09:14 Відповісти
Просто ГУР повинен не щоки надувати на подібній шелупоні а списувати все на битовуху. Мочкануть солов'я чи кіселя-тоді можна трохи і пишатися.
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17.09.2024 09:23 Відповісти
поперше це не ГУР, він сам упав невдало, що хіба не бачиш на фото. А журналістів кацапи і так багато вбили.
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17.09.2024 16:12 Відповісти
знову буданга
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17.09.2024 09:13 Відповісти
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17.09.2024 09:16 Відповісти
Україна має багато роботи по ліквідації орківських вбивць.
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17.09.2024 09:21 Відповісти
Там череп соловйова вже давно проситься.. якщо враховують побажання фанів, то можна цій гниді теж першочергово здоровʼя поправити
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17.09.2024 09:26 Відповісти
уважаемому цензору правильней писать-очередная *************** свинособака сдохла!
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17.09.2024 09:34 Відповісти
Порівняв фото, відео. Взагалі не схожі. Особливо на руки та зап'ястя подивіться.
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17.09.2024 09:36 Відповісти
ну так, і татуювання на спині вбитого нема.
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17.09.2024 10:10 Відповісти
погоняло "краб" . а ви його не хороніть а по старому морському звичаю віддайте крабам на пам'ять . Краби вони трупоїди .
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17.09.2024 09:37 Відповісти
Ізнасілували до чи після?
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17.09.2024 09:53 Відповісти
Ай-йя-йя-йя-йя-я
Праламілі чєріп, праламілі чєріп.
Ай-йя-йя-йя-йя-я
Сукі праламілі.
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17.09.2024 10:04 Відповісти
камні з неба??
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17.09.2024 10:07 Відповісти
цих сук нищити потрібно не менше ніж комбатантів, бо саме вони серуть в голови дебілам кацапським. МОЛОДЦІ ХЛОПЦІ НАШІ. Вбивайте цю плісняву!
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17.09.2024 10:30 Відповісти
мінус одна пропагандонська мразина !! солов"ёву скабеевій приготуватися!!
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17.09.2024 10:32 Відповісти
Молодці. Тільки не поспішайте так зі звітами. Почекаємо. Головне результат.
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17.09.2024 10:45 Відповісти
ГУД,а не ГУР.
Головне управління диверсій.
А воєнною розвідкою хтось займається,чи кожна в/ч має свою?
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17.09.2024 11:00 Відповісти
На краба хтось наступив ногою.
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17.09.2024 13:14 Відповісти
За гроші в раше можна кого хочеш замовити..
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17.09.2024 17:27 Відповісти
 
 