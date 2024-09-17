Сутки на Донетчине: враг 17 раз обстрелял населенные пункты, три человека ранены. ФОТО
Российские агрессоры не прекращают обстрелов Донецкой области. За прошедшие сутки под вражеским огнем оказались по меньшей мере 9 населенных пунктов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.
Волновахский район
В Богоявленке Угледарской громады повреждены 23 частных дома.
Покровский район
В Курахово ранены 2 человека, повреждены многоэтажки, 23 частных дома и инфраструктурный объект. В Мирнограде повреждены админздания. В Покровске ранены 3 человека, поврежден инфраструктурный объект и админздание.
Краматорский район
В Лимане повреждены 3 нежилых здания, в Заречном - разрушен дом. В Константиновке повреждены многоэтажка, частный дом и объект инфраструктуры.
Бахмутский район
В Северске повреждены 2 многоэтажки и 2 частных дома. В Часовоярской громаде повреждены 14 частных домов, многоэтажка и нежилое помещение.
Всего за сутки россияне 17 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 526 человек, в том числе 144 ребенка.
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