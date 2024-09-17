Доба на Донеччині: ворог 17 разів обстріляв населені пункти, три людини поранено. ФОТО
Російські агресори не припиняють обстрілів Донецької області. Минулої доби під ворожим вогнем опинилися щонайменше 9 населених пунктів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Волноваський район
У Богоявленці Вугледарської громади пошкоджені 23 приватні будинки.
Покровський район
У Кураховому поранено 2 людини, пошкоджено багатоповерхівки, 23 приватні будинки і інфраструктурний об'єкт. У Мирнограді пошкоджені адмінбудівлі. У Покровську поранено 3 людини, пошкоджено інфраструктурний об'єкт і адмінбудівлю.
Краматорський район
У Лимані пошкоджено 3 нежитлові будівлі, у Зарічному - зруйновано будинок. У Костянтинівці пошкоджено багатоповерхівку, приватний будинок і об'єкт інфраструктури.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 2 багатоповерхівки та 2 приватні будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 14 приватних будинків, багатоповерхівка і нежитлове приміщення.
Всього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 526 людей, у тому числі 144 дитини.
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