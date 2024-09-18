РФ ударила по Малиновке и Константиновке в Донецкой области: Пострадали 6 человек. ФОТО
Российские войска обстреляли Малиновку и Константиновку в Донецкой области, в результате чего пострадали 6 человек.
Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.
В 10:30 войска РФ атаковали Малиновку Краматорского района. В результате удара по фермерскому хозяйству получили телесные повреждения 59-летний отец и его сын 36 лет. Также травмирован 33-летний местный житель. Он находится в тяжелом состоянии. Тип средства поражения устанавливается.
Также россияне обстреляли Константиновку, вероятно, из ствольной артиллерии. Ранен 34-летний мужчина, который ехал в авто, а также 55-летняя женщина и 68-летний мужчина, которые находились возле торгового центра.
В городе повреждены 3 многоквартирных дома, 2 автомобиля и линия электропередач.
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