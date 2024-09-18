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РФ вдарила по Малинівці та Костянтинівці на Донеччині: Постраждали 6 осіб. ФОТО

Російські війська обстріляли Малинівку та Костянтинівку на Донеччині, внаслідок чого постраждали 6 осіб.

Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

О 10:30 війська РФ атакували Малинівку Краматорського району. Внаслідок удару по фермерському господарству дістали тілесні ушкодження 59-річний батько та його син 36 років. Також травмовано 33-річного місцевого жителя. Він перебуває у важкому стані. Тип засобу ураження встановлюється.

Також росіяни обстріляли Костянтинівку, ймовірно, зі ствольної артилерії. Поранено 34-річного чоловіка, який їхав в авто, а також 55-річну жінку і 68-річного чоловіка, які перебували біля торговельного центру.

У місті пошкоджено 3 багатоквартирні будинки, 2 автівки і лінію електропередач.

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РФ обстріляла Малинівку та Костянтинівку на Донеччині
РФ обстріляла Малинівку та Костянтинівку на Донеччині

Автор: 

обстріл (28596) Донецька область (8522) Костянтинівка (285)


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