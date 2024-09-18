На Днепропетровщине задержан хакер, продававший базы данных тысяч пользователей. ФОТОрепортаж

25-летний житель Днепропетровщины взломал около 10 тыс. электронных почтовых ящиков граждан для похищения и продажи персональных и финансовых данных потерпевших. Его разоблачили киберполицейские.

Об этом сообщили в Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как рассказали в Нацполиции, на Днепропетровщине разоблачили и пресекли противоправную деятельность 25-летнего хакера-самоучку из города Каменское.

С начала 2024 года мужчина с помощью внедрения вредоносного программного кода (так называемые SQL-инъекции) взламывал серверы различных веб-ресурсов, в частности сайтов знакомств, и получал списки электронных почт пользователей, к которым в дальнейшем осуществлял подбор пароля с применением специального программного обеспечения. Сленговое название такого метода взлома - брутфорс (от англ. brute force - грубая сила).

Сообщается, что таким образом он получил авторизационные данные от электронных почтовых ящиков более 10 тыс. пользователей из разных стран.

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Специализированное программное обеспечение для вмешательства в работу электронных сетей и автоматического подбора паролей хакер приобрел в интернете. В дальнейшем злоумышленник осуществлял вход в скомпрометированные аккаунты пользователей, которые не были защищены двухфакторной аутентификацией. Таким образом хакер получал информацию, необходимую для доступа к криптокошелькам жертв и присваивал их виртуальные активы. Из "отработанных" аккаунтов злоумышленник формировал базы данных для продажи в даркнете.

Так, киберполицейские установили около 10 учетных записей фигуранта на различных хакерских форумах, часть из которых администрируется из РФ.

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Ранее в этом году правоохранители при силовой поддержке спецподразделения ТОР провели обыски по адресу проживания фигуранта и в автомобиле, которым он пользовался. Изъята компьютерная техника и мобильные телефоны.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей), ч. 1 ст. 361-2 (Несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая хранится в компьютерах) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Сейчас подозреваемому суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Проверяется возможность сотрудничества фигуранта с агентами врага. Продолжаются следственные действия для установления полного круга потерпевших и размера нанесенного ущерба. Возможна дополнительная квалификация.