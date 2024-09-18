Захватчики из артиллерии обстреляли учебное заведение на Харьковщине. ФОТОРЕПОРТАЖ
Днем среды, 18 сентября, оккупанты ударили из артиллерии по учебному заведению села Ковшаровка на Харьковщине. Обошлось без пострадавших.
Об этом сообщила Харьковская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что враг совершил обстрел около 15:00.
"В 15:00 враг совершил обстрел территории одного из учебных заведений Ковшаровки. Без пострадавших", - говорится в сообщении ОВА.
На месте работают правоохранители и фиксируют преступления армии РФ.
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