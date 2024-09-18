Загарбники з артилерії обстріляли навчальний заклад на Харківщині. ФОТОрепортаж
Вдень середи, 18 вересня, окупанти вдарили з артилерії по навчальному закладу села Ківшарівка на Харківщині. Обійшлося без постраждалих.
Про це повідомила Харківська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що ворог здійснив обстріл близько 15:00.
"О 15:00 ворог здійснив обстріл території одного з навчальних закладів Ківшарівки. Без постраждалих", - йдеться у повідомленні ОВА.
На місці працюють правоохоронці та фіксують злочини армії РФ.
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