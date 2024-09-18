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Загарбники з артилерії обстріляли навчальний заклад на Харківщині. ФОТОрепортаж

Вдень середи, 18 вересня, окупанти вдарили з артилерії по навчальному закладу села Ківшарівка на Харківщині. Обійшлося без постраждалих.

Про це повідомила Харківська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ворог здійснив обстріл близько 15:00.

"О 15:00 ворог здійснив обстріл території одного з навчальних закладів Ківшарівки. Без постраждалих", - йдеться у повідомленні ОВА.

На місці працюють правоохоронці та фіксують злочини армії РФ.

окупанти обстріляли навчальний заклад на Харківщині

окупанти обстріляли навчальний заклад на Харківщині

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Автор: 

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Ті, що справді ******* своє місто...
Своєю силою любові до життя...
Запалюють вогонь...
Який летить через поля-
Стискають ремінь...
Але на шиї москаля!
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18.09.2024 19:32 Відповісти
 
 