Минобороны допустило к эксплуатации металлоискатель украинского производства "Хортич". ФОТО

В Министерстве обороны Украины кодифицировали и допустили к поставке в войска импульсный металлоискатель отечественного производства. Он получил название "Хортич-1".

Об этом говорится на сайте оборонного ведомства, сообщает Цензор.НЕТ.

"Хортич-1" создан украинскими инженерами для поиска мин и других взрывоопасных предметов.

Универсальный металлоискатель изготовили на отечественном предприятии, где разрабатывали и производили аналогичные устройства для использования в бытовых и промышленных сферах: для детекторного исследования почв и других поверхностей на наличие электрических и газовых сетей, проведения геодезических работ, выполнения других работ в сфере народного хозяйства по выявлению металлических объектов и тому подобное.

Отмечается, что с начала широкомасштабного вторжения РФ предприятие-производитель на волонтерских началах передало все имеющиеся металлоискатели для использования в войсках.

Инженеры предприятия постоянно получали отзывы о практическом использовании их продукции военными и сформировали ключевые критерии для разработки универсального армейского металлоискателя.

Устройство должно было быть легким, надежным в использовании, недорогим, простым в эксплуатации и ремонтопригодным в полевых условиях.

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Характеристики металлоискателя

Металлоискатель украинского производства "Хортич" весит чуть больше килограмма и обнаруживает взрывные устройства на глубине более полуметра с погрешностью местонахождения центра предмета 5 см. Работает при температуре от -20°C до +40°C и влажности до 95%.

Устройство имеет световой и звуковой индикаторы обнаружения мины, полная зарядка мощного литий-ионного аккумулятора обеспечивает работу металлоискателя в течение 6 часов.

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