РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9570 посетителей онлайн
Новости Фото
4 880 19

Минобороны допустило к эксплуатации металлоискатель украинского производства "Хортич". ФОТО

В Министерстве обороны Украины кодифицировали и допустили к поставке в войска импульсный металлоискатель отечественного производства. Он получил название "Хортич-1".

Об этом говорится на сайте оборонного ведомства, сообщает Цензор.НЕТ.

"Хортич-1" создан украинскими инженерами для поиска мин и других взрывоопасных предметов.

Универсальный металлоискатель изготовили на отечественном предприятии, где разрабатывали и производили аналогичные устройства для использования в бытовых и промышленных сферах: для детекторного исследования почв и других поверхностей на наличие электрических и газовых сетей, проведения геодезических работ, выполнения других работ в сфере народного хозяйства по выявлению металлических объектов и тому подобное.

Міноборони допустило до експлуатації металошукач українського виробництва "Хортич"

Отмечается, что с начала широкомасштабного вторжения РФ предприятие-производитель на волонтерских началах передало все имеющиеся металлоискатели для использования в войсках.

Инженеры предприятия постоянно получали отзывы о практическом использовании их продукции военными и сформировали ключевые критерии для разработки универсального армейского металлоискателя.

Устройство должно было быть легким, надежным в использовании, недорогим, простым в эксплуатации и ремонтопригодным в полевых условиях.

Смотрите также: Минобороны допустило к эксплуатации мобильные мастерские для ремонта вооружения. ФОТО

Характеристики металлоискателя

Металлоискатель украинского производства "Хортич" весит чуть больше килограмма и обнаруживает взрывные устройства на глубине более полуметра с погрешностью местонахождения центра предмета 5 см. Работает при температуре от -20°C до +40°C и влажности до 95%.

Устройство имеет световой и звуковой индикаторы обнаружения мины, полная зарядка мощного литий-ионного аккумулятора обеспечивает работу металлоискателя в течение 6 часов.

Читайте также: Украинские производители планируют выйти до конца года на отметку в 2 миллиона беспилотников

Автор: 

Минобороны (9345) отечественный производитель (14) производство (467)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3
Ти його навіть в очі не бачив а вже обсираєш.Твоя Аська таке ж гівно.
показать весь комментарий
18.09.2024 23:38
+1
Молодці, що тут скажеш.. супер!
показать весь комментарий
18.09.2024 23:19
+1
ну не тре так вже хейтити...Совок з його клонуванням девайсів вже минув.А дизайн класний..На Деус ХР схожий
показать весь комментарий
18.09.2024 23:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Потужний дівайс...напевно ж таке і начиння!
"Розробляли" онуки спеціалістів, які у свій час робили на теренах снг телевізори, автомобілі та праски по зарубіжним лєкалам.
показать весь комментарий
18.09.2024 23:03 Ответить
ну не тре так вже хейтити...Совок з його клонуванням девайсів вже минув.А дизайн класний..На Деус ХР схожий
показать весь комментарий
18.09.2024 23:36 Ответить
вже завтра у всих "епіцентрах" України!
показать весь комментарий
18.09.2024 23:06 Ответить
Молодці, що тут скажеш.. супер!
показать весь комментарий
18.09.2024 23:19 Ответить
Це як гумовий човен для флоту, або перерізання червоної стрічки на автобусній зупинці. Зовсім не значне, буденне досягнення про яке трублять у всі труби.
показать весь комментарий
19.09.2024 04:43 Ответить
Ти його навіть в очі не бачив а вже обсираєш.Твоя Аська таке ж гівно.
показать весь комментарий
18.09.2024 23:38 Ответить
Де мона купити і скіко сіє стоїт ? Знаю де нимці панцерник втопили...
показать весь комментарий
18.09.2024 23:36 Ответить
показать весь комментарий
19.09.2024 09:26 Ответить
Ракети треба, ракеты, а про такі дрібниці зовсім не пишуть.
показать весь комментарий
19.09.2024 04:39 Ответить
Цікаво яка ціна в цього чудо агрегата?
показать весь комментарий
19.09.2024 05:42 Ответить
Вище скинув
показать весь комментарий
19.09.2024 09:27 Ответить
Якась маячня. Як цей виріб відрізняє вибухові пристрої від звичайного заліза? (гільз, осколків, пивних кришечок)))
показать весь комментарий
19.09.2024 07:49 Ответить
Якщо пише, що багатотональна індикація. то повинен відрізняти види металів (залізо. мідь. алюміній) та їх розмір.
показать весь комментарий
19.09.2024 09:29 Ответить
Він не має дискримінації, й катушка моно. Більш за все це копія Clone Pi W
показать весь комментарий
19.09.2024 09:56 Ответить
Можливо, але ціна тоді завелика.
показать весь комментарий
19.09.2024 10:38 Ответить
Не актуально . Візьме москаль відро фрезерної стружки розсипе навкруг міни ,що тоді ?
показать весь комментарий
19.09.2024 08:27 Ответить
Фрезерна стружка не створює такого великого магнітного поля, як наприклад протитанкова міна, да і стружка згниває у землі за декілька місяців. А нам ще десятиліттями свою землю розміновувати. Подібні апарату ще довго будуть потрібні для грибників, туристів, аграріїв та інших. Нехай клепають.
показать весь комментарий
19.09.2024 09:32 Ответить
Судячи з характеристик та блоку управління, то це Clone Pi W за ціною в 4 рази вище.
показать весь комментарий
19.09.2024 09:48 Ответить
 
 