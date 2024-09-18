Минобороны допустило к эксплуатации металлоискатель украинского производства "Хортич". ФОТО
В Министерстве обороны Украины кодифицировали и допустили к поставке в войска импульсный металлоискатель отечественного производства. Он получил название "Хортич-1".
Об этом говорится на сайте оборонного ведомства, сообщает Цензор.НЕТ.
"Хортич-1" создан украинскими инженерами для поиска мин и других взрывоопасных предметов.
Универсальный металлоискатель изготовили на отечественном предприятии, где разрабатывали и производили аналогичные устройства для использования в бытовых и промышленных сферах: для детекторного исследования почв и других поверхностей на наличие электрических и газовых сетей, проведения геодезических работ, выполнения других работ в сфере народного хозяйства по выявлению металлических объектов и тому подобное.
Отмечается, что с начала широкомасштабного вторжения РФ предприятие-производитель на волонтерских началах передало все имеющиеся металлоискатели для использования в войсках.
Инженеры предприятия постоянно получали отзывы о практическом использовании их продукции военными и сформировали ключевые критерии для разработки универсального армейского металлоискателя.
Устройство должно было быть легким, надежным в использовании, недорогим, простым в эксплуатации и ремонтопригодным в полевых условиях.
Характеристики металлоискателя
Металлоискатель украинского производства "Хортич" весит чуть больше килограмма и обнаруживает взрывные устройства на глубине более полуметра с погрешностью местонахождения центра предмета 5 см. Работает при температуре от -20°C до +40°C и влажности до 95%.
Устройство имеет световой и звуковой индикаторы обнаружения мины, полная зарядка мощного литий-ионного аккумулятора обеспечивает работу металлоискателя в течение 6 часов.
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