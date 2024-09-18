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Міноборони допустило до експлуатації металошукач українського виробництва "Хортич". ФОТО

У Міністерстві оборони України кодифікували та допустили до постачання у війська імпульсний металошукач вітчизняного виробництва. Він отримав назву "Хортич-1".

Про це йдеться на сайті обронного відомства, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Хортич-1" створений українськими інженерами для пошуку мін та інших вибухонебезпечних предметів.

Універсальний металошукач виготовили на вітчизняному підприємстві, де розробляли і виробляли аналогічні пристрої для використання у побутових та промислових сферах: для детекторного дослідження ґрунтів та інших поверхонь на наявність електричних та газових мереж, проведення геодезичних робіт, виконання інших робіт у сфері народного господарства з виявлення металевих об’єктів тощо.

Міноборони допустило до експлуатації металошукач українського виробництва "Хортич"

Зазначається, що з початку широкомасштабного вторгнення РФ підприємство-виробник на волонтерських засадах передало всі наявні металошукачі для використання у військах.

Інженери підприємства постійно отримували відгуки щодо практичного використання їхньої продукції військовими і сформували ключові критерії для розробки універсального армійського металошукача.

Пристрій мав бути легким, надійним у використанні, недорогим, простим в експлуатації і ремонтопридатним у польових умовах.

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Характеристики металошукача

Металошукач українського виробництва "Хортич" важить трохи більше кілограма і виявляє вибухові пристрої на глибині понад пів метра із похибкою місцезнаходження центру предмета 5 см. Працює при температурі від -20°C до +40°C і вологості до 95%.

Пристрій має світловий та звуковий індикатори виявлення міни, повна зарядка потужного літій-іонного акумулятора забезпечує роботу металошукача впродовж 6 годин.

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Автор: 

Міноборони (7392) вітчизняний виробник (19) виробництво (1638)


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Топ коментарі
+3
Ти його навіть в очі не бачив а вже обсираєш.Твоя Аська таке ж гівно.
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18.09.2024 23:38
+1
Молодці, що тут скажеш.. супер!
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18.09.2024 23:19
+1
ну не тре так вже хейтити...Совок з його клонуванням девайсів вже минув.А дизайн класний..На Деус ХР схожий
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18.09.2024 23:36
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Потужний дівайс...напевно ж таке і начиння!
"Розробляли" онуки спеціалістів, які у свій час робили на теренах снг телевізори, автомобілі та праски по зарубіжним лєкалам.
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18.09.2024 23:03 Відповісти
ну не тре так вже хейтити...Совок з його клонуванням девайсів вже минув.А дизайн класний..На Деус ХР схожий
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18.09.2024 23:36 Відповісти
вже завтра у всих "епіцентрах" України!
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18.09.2024 23:06 Відповісти
Молодці, що тут скажеш.. супер!
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18.09.2024 23:19 Відповісти
Це як гумовий човен для флоту, або перерізання червоної стрічки на автобусній зупинці. Зовсім не значне, буденне досягнення про яке трублять у всі труби.
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19.09.2024 04:43 Відповісти
Ти його навіть в очі не бачив а вже обсираєш.Твоя Аська таке ж гівно.
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18.09.2024 23:38 Відповісти
Де мона купити і скіко сіє стоїт ? Знаю де нимці панцерник втопили...
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18.09.2024 23:36 Відповісти
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19.09.2024 09:26 Відповісти
Ракети треба, ракеты, а про такі дрібниці зовсім не пишуть.
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19.09.2024 04:39 Відповісти
Цікаво яка ціна в цього чудо агрегата?
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19.09.2024 05:42 Відповісти
Вище скинув
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19.09.2024 09:27 Відповісти
Якась маячня. Як цей виріб відрізняє вибухові пристрої від звичайного заліза? (гільз, осколків, пивних кришечок)))
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19.09.2024 07:49 Відповісти
Якщо пише, що багатотональна індикація. то повинен відрізняти види металів (залізо. мідь. алюміній) та їх розмір.
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19.09.2024 09:29 Відповісти
Він не має дискримінації, й катушка моно. Більш за все це копія Clone Pi W
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19.09.2024 09:56 Відповісти
Можливо, але ціна тоді завелика.
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19.09.2024 10:38 Відповісти
Не актуально . Візьме москаль відро фрезерної стружки розсипе навкруг міни ,що тоді ?
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19.09.2024 08:27 Відповісти
Фрезерна стружка не створює такого великого магнітного поля, як наприклад протитанкова міна, да і стружка згниває у землі за декілька місяців. А нам ще десятиліттями свою землю розміновувати. Подібні апарату ще довго будуть потрібні для грибників, туристів, аграріїв та інших. Нехай клепають.
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19.09.2024 09:32 Відповісти
Судячи з характеристик та блоку управління, то це Clone Pi W за ціною в 4 рази вище.
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19.09.2024 09:48 Відповісти
 
 