Міноборони допустило до експлуатації металошукач українського виробництва "Хортич". ФОТО

У Міністерстві оборони України кодифікували та допустили до постачання у війська імпульсний металошукач вітчизняного виробництва. Він отримав назву "Хортич-1".

Про це йдеться на сайті обронного відомства, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Хортич-1" створений українськими інженерами для пошуку мін та інших вибухонебезпечних предметів.

Універсальний металошукач виготовили на вітчизняному підприємстві, де розробляли і виробляли аналогічні пристрої для використання у побутових та промислових сферах: для детекторного дослідження ґрунтів та інших поверхонь на наявність електричних та газових мереж, проведення геодезичних робіт, виконання інших робіт у сфері народного господарства з виявлення металевих об’єктів тощо.

Зазначається, що з початку широкомасштабного вторгнення РФ підприємство-виробник на волонтерських засадах передало всі наявні металошукачі для використання у військах.

Інженери підприємства постійно отримували відгуки щодо практичного використання їхньої продукції військовими і сформували ключові критерії для розробки універсального армійського металошукача.

Пристрій мав бути легким, надійним у використанні, недорогим, простим в експлуатації і ремонтопридатним у польових умовах.

Читайте також: Міноборони допустило до постачання у ЗСУ евакуаційний транспортер FOXTAC. ФОТО

Характеристики металошукача

Металошукач українського виробництва "Хортич" важить трохи більше кілограма і виявляє вибухові пристрої на глибині понад пів метра із похибкою місцезнаходження центру предмета 5 см. Працює при температурі від -20°C до +40°C і вологості до 95%.

Пристрій має світловий та звуковий індикатори виявлення міни, повна зарядка потужного літій-іонного акумулятора забезпечує роботу металошукача впродовж 6 годин.

Дивіться також: Міноборони допустило до експлуатації мобільні майстерні для ремонту озброєння. ФОТО