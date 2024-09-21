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В течение дня захватчики 20 раз обстреляли Никопольщину. Повреждены частные дома, предприятие, газопроводы и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня субботы, 21 сентября, российские захватчики 20 раз обстреляли Никопольский район Днепропетровщины. Обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По словам чиновника, оккупанты били из артиллерии и атаковали дронами.

Впродовж дня загарбники 20 разів обстріляли Нікопольщину

Впродовж дня загарбники 20 разів обстріляли Нікопольщину

Впродовж дня загарбники 20 разів обстріляли Нікопольщину

Под вражескими обстрелами оказались Червоногригорьевская, Мировская, Покровская и Марганецкая громады, а также Никополь.

Впродовж дня загарбники 20 разів обстріляли Нікопольщину

Впродовж дня загарбники 20 разів обстріляли Нікопольщину

Впродовж дня загарбники 20 разів обстріляли Нікопольщину

В результате российских обстрелов повреждены коммунальное предприятие, АЗС, 8 частных домов, 3 хозяйственные постройки и столько же гаражей. Также изуродованы авто, ЛЭП и газопроводы.

Лысак опубликовал фото последствий вражеских обстрелов.

Впродовж дня загарбники 20 разів обстріляли Нікопольщину

Впродовж дня загарбники 20 разів обстріляли Нікопольщину

Впродовж дня загарбники 20 разів обстріляли Нікопольщину

Впродовж дня загарбники 20 разів обстріляли Нікопольщину

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обстрел (27336) Никополь (1035) Днепропетровская область (3992)


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