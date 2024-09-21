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Новини Фото Війна
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Впродовж дня загарбники 20 разів обстріляли Нікопольщину. Пошкоджені приватні будинки, підприємство, газогони та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Упродовж дня суботи, 21 вересня, російські загарбники 20 разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини. Обійшлося без постраждалих.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За словами посадовця, окупанти гатили з артилерії та атакували дронами.

Впродовж дня загарбники 20 разів обстріляли Нікопольщину

Впродовж дня загарбники 20 разів обстріляли Нікопольщину

Впродовж дня загарбники 20 разів обстріляли Нікопольщину

Під ворожими обстрілами опинилися Червоногригорівська, Мирівська, Покровська та Марганецька громади, а також Нікополь.

Впродовж дня загарбники 20 разів обстріляли Нікопольщину

Впродовж дня загарбники 20 разів обстріляли Нікопольщину

Впродовж дня загарбники 20 разів обстріляли Нікопольщину

Внаслідок російських обстрілів пошкоджені комунальне підприємство, АЗС, 8 приватних будинків, 3 господарські споруди й стільки ж гаражів. Також понівечені авто, ЛЕП та газогони.

Лисак опублікував фото наслідків ворожих обстрілів.

Впродовж дня загарбники 20 разів обстріляли Нікопольщину

Впродовж дня загарбники 20 разів обстріляли Нікопольщину

Впродовж дня загарбники 20 разів обстріляли Нікопольщину

Впродовж дня загарбники 20 разів обстріляли Нікопольщину

Дивіться також: Наслідки російських обстрілів Кривого Рогу, Дніпра та Нікопольщини. ФОТОрепортаж

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обстріл (28672) Нікополь (1204) Дніпропетровська область (3769)


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