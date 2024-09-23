На разминированных территориях Николаевщины обнаружено загрязнение грунтов опасными тяжелыми металлами. ФОТОрепортаж

Военные экологи обнаружили загрязненность почв на трех уже разминированных участках Николаевской области - с окраины города Снигиревка и района села Киселевка Первомайской поселковой громады, которые получили значительные повреждения в результате обстрелов и оккупации.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, специалисты Минобороны отобрали пробы почв в местах с наиболее поврежденными генетическими слоями почвы. Для точного определения координат военные экологи использовали геодезический GPS-приемник GNSS HiPer SR.





С помощью метода рентгенофлуоресцентной спектроскопии и прибора ProSpektor-3 проведен экспресс-анализ на наличие тяжелых металлов.

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Так, военные экологи обнаружили следующие элементы:

стронций

цирконий

железо

калий

кальций

титан

магний

барий и другие химические элементы

Также сообщается, что более детальный анализ отобранных образцов почвы будет проведен в стационарных условиях лаборатории Центра совершенства противоминной деятельности и экологической безопасности по соответствующим методикам.

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Начальник Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности полковник Руслан Берегуля отметил, что исследования проводятся в соответствии с решением Национального органа по вопросам противоминной деятельности, утвержденного премьер-министром Украины.

"На основе полученных результатов Кабинет Министров Украины разработает рекомендации по дальнейшему использованию разминированных земель в агропромышленном комплексе страны. Мы должны обеспечить безопасное возвращение этих территорий в хозяйственный оборот", - добавил он.

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В Минобороны рассказали, что в исследованиях загрязненности почв участвуют представители НАН Украины, Минагрополитики, Минприроды, ГСЧС и других центральных органов исполнительной власти. Пробы также планируется взять в Херсонской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях.



