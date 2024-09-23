На разминированных территориях Николаевщины обнаружено загрязнение грунтов опасными тяжелыми металлами. ФОТОрепортаж
Военные экологи обнаружили загрязненность почв на трех уже разминированных участках Николаевской области - с окраины города Снигиревка и района села Киселевка Первомайской поселковой громады, которые получили значительные повреждения в результате обстрелов и оккупации.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, специалисты Минобороны отобрали пробы почв в местах с наиболее поврежденными генетическими слоями почвы. Для точного определения координат военные экологи использовали геодезический GPS-приемник GNSS HiPer SR.
С помощью метода рентгенофлуоресцентной спектроскопии и прибора ProSpektor-3 проведен экспресс-анализ на наличие тяжелых металлов.
Так, военные экологи обнаружили следующие элементы:
- стронций
- цирконий
- железо
- калий
- кальций
- титан
- магний
- барий и другие химические элементы
Также сообщается, что более детальный анализ отобранных образцов почвы будет проведен в стационарных условиях лаборатории Центра совершенства противоминной деятельности и экологической безопасности по соответствующим методикам.
Начальник Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности полковник Руслан Берегуля отметил, что исследования проводятся в соответствии с решением Национального органа по вопросам противоминной деятельности, утвержденного премьер-министром Украины.
"На основе полученных результатов Кабинет Министров Украины разработает рекомендации по дальнейшему использованию разминированных земель в агропромышленном комплексе страны. Мы должны обеспечить безопасное возвращение этих территорий в хозяйственный оборот", - добавил он.
В Минобороны рассказали, что в исследованиях загрязненности почв участвуют представители НАН Украины, Минагрополитики, Минприроды, ГСЧС и других центральных органов исполнительной власти. Пробы также планируется взять в Херсонской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях.
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І кацапкою не назвав, не обматюкав..я у шоці. .
Менше у дзеркало дивись. І бухай менше, маланцю.
А в мене по батькам й дідусям/бабусям - суто українські прізвища. Але ж ти як зеля, пам'ятажш добу максимум. А потім наркоманське провалля.
На лобі собі вже закарбуй, людина - що стидається свого ім'я та прізвища.