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На разминированных территориях Николаевщины обнаружено загрязнение грунтов опасными тяжелыми металлами. ФОТОрепортаж

Военные экологи обнаружили загрязненность почв на трех уже разминированных участках Николаевской области - с окраины города Снигиревка и района села Киселевка Первомайской поселковой громады, которые получили значительные повреждения в результате обстрелов и оккупации.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, специалисты Минобороны отобрали пробы почв в местах с наиболее поврежденными генетическими слоями почвы. Для точного определения координат военные экологи использовали геодезический GPS-приемник GNSS HiPer SR.

Виявлено забруднення ґрунтів на Миколаївщині
Виявлено забруднення ґрунтів на Миколаївщині

С помощью метода рентгенофлуоресцентной спектроскопии и прибора ProSpektor-3 проведен экспресс-анализ на наличие тяжелых металлов.

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Так, военные экологи обнаружили следующие элементы:

  • стронций
  • цирконий
  • железо
  • калий
  • кальций
  • титан
  • магний
  • барий и другие химические элементы

Также сообщается, что более детальный анализ отобранных образцов почвы будет проведен в стационарных условиях лаборатории Центра совершенства противоминной деятельности и экологической безопасности по соответствующим методикам.

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Виявлено забруднення ґрунтів на Миколаївщині

Начальник Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности полковник Руслан Берегуля отметил, что исследования проводятся в соответствии с решением Национального органа по вопросам противоминной деятельности, утвержденного премьер-министром Украины.

"На основе полученных результатов Кабинет Министров Украины разработает рекомендации по дальнейшему использованию разминированных земель в агропромышленном комплексе страны. Мы должны обеспечить безопасное возвращение этих территорий в хозяйственный оборот", - добавил он.

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Виявлено забруднення ґрунтів на Миколаївщині
Виявлено забруднення ґрунтів на Миколаївщині
Виявлено забруднення ґрунтів на Миколаївщині

В Минобороны рассказали, что в исследованиях загрязненности почв участвуют представители НАН Украины, Минагрополитики, Минприроды, ГСЧС и других центральных органов исполнительной власти. Пробы также планируется взять в Херсонской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

Виявлено забруднення ґрунтів на Миколаївщині
Виявлено забруднення ґрунтів на Миколаївщині

Автор: 

загрязнение (256) Минобороны (9345) Николаевская область (2128) разминирование (714)


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А ви думали що все чисто??? Треба або ґрунти знімати. Або оголосити серед студентів конкурс на кращий проект дезактивації.

500% наші причудові діти щось винайдуть.
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23.09.2024 14:49 Ответить
ти добре подумала, "грунти знімати", ти об'єми уявляєш, а куди їх дівати? а ти вкурсі, що родючий тільки верхній шар і він невеликий. То як знімеш верхній шар там вже нічого нормально рости не буде.
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23.09.2024 15:56 Ответить
Лекс. Добре полумала, а ти, як завжди - прочитав тільки першу частину посту..

І кацапкою не назвав, не обматюкав..я у шоці. .
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23.09.2024 16:02 Ответить
те, що ти кацапка сама знаєш, , а взагалі то я тебе не матюкав, тільки пропонував кудись піти, щоб перестала писати дурню. а другу частину я теж прочитав, то до винахідливості українців у мене перетнзій немає. над такою проблемою працює весь світ вже десятки років і поки не дуже успішно
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23.09.2024 17:30 Ответить
Кацапка - то ти. Народилась киянкою, батьки кияни, діди/бабулі наполовину теж кияни.

Менше у дзеркало дивись. І бухай менше, маланцю.
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23.09.2024 17:36 Ответить
ага, чисто киянська хамілія "нєчаєва". а ти за спиною не стій, скільки раз тобі казати, той не буду тебе бачити в дзеркало.
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23.09.2024 18:10 Ответить
Тобі я вже не одноразово пояснювала. Це прізвище чоловіка. Загинув 2 роки тому. Він не був громалянином України, але робив багато чого для неї.

А в мене по батькам й дідусям/бабусям - суто українські прізвища. Але ж ти як зеля, пам'ятажш добу максимум. А потім наркоманське провалля.

На лобі собі вже закарбуй, людина - що стидається свого ім'я та прізвища.
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23.09.2024 20:50 Ответить
І калій, і кальцій, і залізо з магнієм -- все корисно для організьму.... От тільки стронцій, титан і барій треба позбирати, а особливо скати автомобільні, яких москалі накидали з шахедів в ту яму !... І ще одне - цікаво, скільки в ту яму влізе москалів ? ...
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23.09.2024 18:39 Ответить
 
 