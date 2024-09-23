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На розмінованих територіях Миколаївщини виявлено забруднення ґрунтів небезпечними важкими металами. ФОТОрепортаж

Військові екологи виявили забрудненість ґрунтів на трьох уже розмінованих ділянках Миколаївської області – з околиці міста Снігурівка та району села Киселівка Первомайської селищної громади, які зазнали значних пошкоджень внаслідок обстрілів та окупації.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, фахівці Міноборони відібрали проби ґрунтів у місцях із найбільш пошкодженими генетичними шарами ґрунту. Для точного визначення координат військові екологи використовували геодезичний GPS-приймач GNSS HiPer SR.

Виявлено забруднення ґрунтів на Миколаївщині
Виявлено забруднення ґрунтів на Миколаївщині

За допомогою методу рентгенофлуоресцентної спектроскопії та приладу ProSpektor-3 проведено експрес-аналіз на наявність важких металів.

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Так, військові екологи виявили такі елементи:

  • стронцій
  • цирконій
  • залізо
  • калій
  • кальцій
  • титан
  • магній
  • барій та інші хімічні елементи

Також повідомляється, що детальніший аналіз відібраних зразків ґрунту буде проведено в стаціонарних умовах лабораторії Центру досконалості протимінної діяльності та екологічної безпеки за відповідними методиками.

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Виявлено забруднення ґрунтів на Миколаївщині

Начальник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки полковник Руслан Берегуля зазначив, що дослідження проводяться відповідно до рішення Національного органу з питань протимінної діяльності, затвердженого прем'єр-міністром України.

"На основі отриманих результатів Кабінет Міністрів України розробить рекомендації щодо подальшого використання розмінованих земель в агропромисловому комплексі країни. Ми маємо забезпечити безпечне повернення цих територій до господарського обігу", — додав він.

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Виявлено забруднення ґрунтів на Миколаївщині
Виявлено забруднення ґрунтів на Миколаївщині
Виявлено забруднення ґрунтів на Миколаївщині

У Міноборони розповіли, що в дослідженнях забрудненості ґрунтів беруть участь представники НАН України, Мінагрополітики, Міндовкілля, ДСНС та інших центральних органів виконавчої влади. Проби також планується взяти у Херсонській, Харківській, Сумській та Чернігівській областях.

Виявлено забруднення ґрунтів на Миколаївщині
Виявлено забруднення ґрунтів на Миколаївщині

Автор: 

забруднення (245) Міноборони (7409) Миколаївська область (2281) розмінування (994)


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А ви думали що все чисто??? Треба або ґрунти знімати. Або оголосити серед студентів конкурс на кращий проект дезактивації.

500% наші причудові діти щось винайдуть.
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23.09.2024 14:49 Відповісти
ти добре подумала, "грунти знімати", ти об'єми уявляєш, а куди їх дівати? а ти вкурсі, що родючий тільки верхній шар і він невеликий. То як знімеш верхній шар там вже нічого нормально рости не буде.
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23.09.2024 15:56 Відповісти
Лекс. Добре полумала, а ти, як завжди - прочитав тільки першу частину посту..

І кацапкою не назвав, не обматюкав..я у шоці. .
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23.09.2024 16:02 Відповісти
те, що ти кацапка сама знаєш, , а взагалі то я тебе не матюкав, тільки пропонував кудись піти, щоб перестала писати дурню. а другу частину я теж прочитав, то до винахідливості українців у мене перетнзій немає. над такою проблемою працює весь світ вже десятки років і поки не дуже успішно
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23.09.2024 17:30 Відповісти
Кацапка - то ти. Народилась киянкою, батьки кияни, діди/бабулі наполовину теж кияни.

Менше у дзеркало дивись. І бухай менше, маланцю.
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23.09.2024 17:36 Відповісти
ага, чисто киянська хамілія "нєчаєва". а ти за спиною не стій, скільки раз тобі казати, той не буду тебе бачити в дзеркало.
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23.09.2024 18:10 Відповісти
Тобі я вже не одноразово пояснювала. Це прізвище чоловіка. Загинув 2 роки тому. Він не був громалянином України, але робив багато чого для неї.

А в мене по батькам й дідусям/бабусям - суто українські прізвища. Але ж ти як зеля, пам'ятажш добу максимум. А потім наркоманське провалля.

На лобі собі вже закарбуй, людина - що стидається свого ім'я та прізвища.
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23.09.2024 20:50 Відповісти
І калій, і кальцій, і залізо з магнієм -- все корисно для організьму.... От тільки стронцій, титан і барій треба позбирати, а особливо скати автомобільні, яких москалі накидали з шахедів в ту яму !... І ще одне - цікаво, скільки в ту яму влізе москалів ? ...
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23.09.2024 18:39 Відповісти
 
 