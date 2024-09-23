На розмінованих територіях Миколаївщини виявлено забруднення ґрунтів небезпечними важкими металами. ФОТОрепортаж

Військові екологи виявили забрудненість ґрунтів на трьох уже розмінованих ділянках Миколаївської області – з околиці міста Снігурівка та району села Киселівка Первомайської селищної громади, які зазнали значних пошкоджень внаслідок обстрілів та окупації.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, фахівці Міноборони відібрали проби ґрунтів у місцях із найбільш пошкодженими генетичними шарами ґрунту. Для точного визначення координат військові екологи використовували геодезичний GPS-приймач GNSS HiPer SR.





За допомогою методу рентгенофлуоресцентної спектроскопії та приладу ProSpektor-3 проведено експрес-аналіз на наявність важких металів.

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Так, військові екологи виявили такі елементи:

стронцій

цирконій

залізо

калій

кальцій

титан

магній

барій та інші хімічні елементи

Також повідомляється, що детальніший аналіз відібраних зразків ґрунту буде проведено в стаціонарних умовах лабораторії Центру досконалості протимінної діяльності та екологічної безпеки за відповідними методиками.

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Начальник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки полковник Руслан Берегуля зазначив, що дослідження проводяться відповідно до рішення Національного органу з питань протимінної діяльності, затвердженого прем'єр-міністром України.

"На основі отриманих результатів Кабінет Міністрів України розробить рекомендації щодо подальшого використання розмінованих земель в агропромисловому комплексі країни. Ми маємо забезпечити безпечне повернення цих територій до господарського обігу", — додав він.

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У Міноборони розповіли, що в дослідженнях забрудненості ґрунтів беруть участь представники НАН України, Мінагрополітики, Міндовкілля, ДСНС та інших центральних органів виконавчої влади. Проби також планується взяти у Херсонській, Харківській, Сумській та Чернігівській областях.



