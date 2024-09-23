На розмінованих територіях Миколаївщини виявлено забруднення ґрунтів небезпечними важкими металами. ФОТОрепортаж
Військові екологи виявили забрудненість ґрунтів на трьох уже розмінованих ділянках Миколаївської області – з околиці міста Снігурівка та району села Киселівка Первомайської селищної громади, які зазнали значних пошкоджень внаслідок обстрілів та окупації.
Про це повідомили в Міністерстві оборони України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, фахівці Міноборони відібрали проби ґрунтів у місцях із найбільш пошкодженими генетичними шарами ґрунту. Для точного визначення координат військові екологи використовували геодезичний GPS-приймач GNSS HiPer SR.
За допомогою методу рентгенофлуоресцентної спектроскопії та приладу ProSpektor-3 проведено експрес-аналіз на наявність важких металів.
Так, військові екологи виявили такі елементи:
- стронцій
- цирконій
- залізо
- калій
- кальцій
- титан
- магній
- барій та інші хімічні елементи
Також повідомляється, що детальніший аналіз відібраних зразків ґрунту буде проведено в стаціонарних умовах лабораторії Центру досконалості протимінної діяльності та екологічної безпеки за відповідними методиками.
Начальник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки полковник Руслан Берегуля зазначив, що дослідження проводяться відповідно до рішення Національного органу з питань протимінної діяльності, затвердженого прем'єр-міністром України.
"На основі отриманих результатів Кабінет Міністрів України розробить рекомендації щодо подальшого використання розмінованих земель в агропромисловому комплексі країни. Ми маємо забезпечити безпечне повернення цих територій до господарського обігу", — додав він.
У Міноборони розповіли, що в дослідженнях забрудненості ґрунтів беруть участь представники НАН України, Мінагрополітики, Міндовкілля, ДСНС та інших центральних органів виконавчої влади. Проби також планується взяти у Херсонській, Харківській, Сумській та Чернігівській областях.
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І кацапкою не назвав, не обматюкав..я у шоці. .
Менше у дзеркало дивись. І бухай менше, маланцю.
А в мене по батькам й дідусям/бабусям - суто українські прізвища. Але ж ти як зеля, пам'ятажш добу максимум. А потім наркоманське провалля.
На лобі собі вже закарбуй, людина - що стидається свого ім'я та прізвища.