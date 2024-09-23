РФ обстреляла Шахово на Донетчине: Ранены 7 человек, в том числе - 2 детей. ФОТОрепортаж

Российские захватчики обстреляли Шахово в Донецкой области, в результате чего ранены 7 человек, в том числе двое детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава ОВА Вадим Филашкин.

"Двое из раненых доставлены в ближайшую больницу, остальные получили медицинскую помощь на месте.



Ударом повреждены 24 частных дома, 3 админздания и социальное учреждение", - говорится в сообщении.

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