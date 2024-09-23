РФ обстреляла Шахово на Донетчине: Ранены 7 человек, в том числе - 2 детей. ФОТОрепортаж
Российские захватчики обстреляли Шахово в Донецкой области, в результате чего ранены 7 человек, в том числе двое детей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава ОВА Вадим Филашкин.
"Двое из раненых доставлены в ближайшую больницу, остальные получили медицинскую помощь на месте.
Ударом повреждены 24 частных дома, 3 админздания и социальное учреждение", - говорится в сообщении.
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володимир омельянов
показать весь комментарий23.09.2024 15:27 Ответить Мне нравится 0
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