РФ обстріляла Шахове на Донеччині: Поранено 7 осіб, зокрема 2 дітей. ФОТОрепортаж
Російські загарбники обстріляли Шахове на Донеччині, внаслідок чого поранено 7 осіб, зокрема 2 дітей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава ОВА Вадим Філашкін.
"Двоє з поранених доставлені до найближчої лікарні, решта отримала медичну допомогу на місці.
Ударом пошкоджені 24 приватні будинки, 3 адмінбудівлі і соціальний заклад", - йдеться в повідомленні.
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володимир омельянов
показати весь коментар23.09.2024 15:27 Відповісти Мені подобається 0
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