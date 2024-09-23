РФ обстріляла Шахове на Донеччині: Поранено 7 осіб, зокрема 2 дітей. ФОТОрепортаж

Російські загарбники обстріляли Шахове на Донеччині, внаслідок чого поранено 7 осіб, зокрема 2 дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава ОВА Вадим Філашкін.

"Двоє з поранених доставлені до найближчої лікарні, решта отримала медичну допомогу на місці.



Ударом пошкоджені 24 приватні будинки, 3 адмінбудівлі і соціальний заклад", - йдеться в повідомленні.

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