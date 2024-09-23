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РФ обстріляла Шахове на Донеччині: Поранено 7 осіб, зокрема 2 дітей. ФОТОрепортаж

Російські загарбники обстріляли Шахове на Донеччині, внаслідок чого поранено 7 осіб, зокрема 2 дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава ОВА Вадим Філашкін.

"Двоє з поранених доставлені до найближчої лікарні, решта отримала медичну допомогу на місці.

Ударом пошкоджені 24 приватні будинки, 3 адмінбудівлі і соціальний заклад", - йдеться в повідомленні.

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Росіяни обстріляли Шахове на Донеччині
Росіяни обстріляли Шахове на Донеччині
Росіяни обстріляли Шахове на Донеччині
Росіяни обстріляли Шахове на Донеччині

Автор: 

обстріл (28687) Донецька область (8578)


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Рашиські варвари ні на день не припиняють воювати з мирними громадянами ,нешановане бидло лднр такого ви "русского мира" хотіли ,що ворог знищив половину Донецької області ?
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23.09.2024 15:27 Відповісти
 
 