Последствия авиаудара РФ по Шахово на Донетчине: ранен полицейский, эвакуировавший население. ФОТОрепортаж

Полицейский офицер общины получил ранения во время авиаудара по селу Шахово в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Последствия удара по Шахово

Как отмечается, 23 сентября около 10:20 враг нанес удар авиабомбой ФАБ-250 по селу. Ранения получили шесть гражданских лиц: мужчины в возрасте 26 и 35 лет, женщины 37 и 38 лет и двое мальчиков 7 и 9 лет.

Также травмирован 42-летний полицейский офицер громады, занимавшийся эвакуацией мирного населения. У правоохранителя - многочисленные осколочные ранения.

Повреждены жилые дома, магазины и административные здания.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники. Полицейские документируют последствия вражеского удара, собирают доказательства преступления.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что РФ обстреляла Шахово в Донецкой области: Ранены 7 человек, в том числе - 2 детей.