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Последствия авиаудара РФ по Шахово на Донетчине: ранен полицейский, эвакуировавший население. ФОТОрепортаж

Полицейский офицер общины получил ранения во время авиаудара по селу Шахово в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Последствия удара по Шахово

Как отмечается, 23 сентября около 10:20 враг нанес удар авиабомбой ФАБ-250 по селу. Ранения получили шесть гражданских лиц: мужчины в возрасте 26 и 35 лет, женщины 37 и 38 лет и двое мальчиков 7 и 9 лет.

Также травмирован 42-летний полицейский офицер громады, занимавшийся эвакуацией мирного населения. У правоохранителя - многочисленные осколочные ранения.

Повреждены жилые дома, магазины и административные здания.

Также смотрите: РФ обстреляла Шахово на Донетчине: Ранены 7 человек, в том числе - 2 детей. ФОТОрепортаж

Обстріл с.Шахове
Обстріл с.Шахове
Обстріл с.Шахове
Обстріл с.Шахове

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники. Полицейские документируют последствия вражеского удара, собирают доказательства преступления.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что РФ обстреляла Шахово в Донецкой области: Ранены 7 человек, в том числе - 2 детей.

Автор: 

обстрел (27379) Нацполиция (16500) Донецкая область (9775)


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Пошана справжньому поліцейському і швидкого одужання .
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23.09.2024 16:51 Ответить
Щира подяка справжньому Офіцеру)
Мабуть, офіцери поліції і ТЦК з Покровська та Костянтинівки зараз теж допомагають місцевим жителям евакуюватися? Ні? Ой, а як же так вийшло...
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23.09.2024 16:55 Ответить
 
 